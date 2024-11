Trợ giúp khẩn cấp cho ngoại binh Tshamala bị thương nặng do cướp 19/11/2024 12:45

Chân sút Tshamala Kabanga từng thi đấu nổi bật ở V-League cho đội Đồng Tâm Long An không may bị tai nạn xe máy phải nhập viện chữa trị trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Nhà báo Đỗ Tuấn của Tạp chí Bóng đá ngày 17-11 chia sẻ: “Ngoại binh Tshamala vừa bị tai nạn thương tâm do bị một đối tượng cướp giật túi xách trên đường. Hiện anh vẫn hôn mê trong phòng cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy.

Cựu tiền đạo Tshamala Kanbanga từ thi đấu cho CLB Đồng Tâm Long An từ năm 2004 đến năm 2012 hiện đã chia tay đời cầu thủ, nhưng anh vẫn tiếp tục ở lại Long An sinh sống và làm việc, bởi anh xem đây như quê hương thứ hai của mình. Tshamala người Congo sinh năm 1984, sang Việt Nam thi đấu cho đội bóng Long An từ năm 2004 đến năm 2012, chưa nhập quốc tịch Việt Nam. Trong thời gian này anh cũng có thi đấu cho Quảng Nam vào năm 2005, sau đó khoác áo Cần Thơ rồi quay lại Long An.

 Ngoại binh Tshamala hiền lành, dễ mến trong mắt anh em bóng đá. Ảnh: CCT.

Tối 14-11 vừa qua, trên đường đi làm về, anh bị một đối tượng cướp giật túi xách bỏ chạy. Tshamala đã tăng ga đuổi theo hòng có thể truy bắt kẻ cướp giành lại túi đồ, nhưng do lạc tay lái đã đâm vào trụ điện dẫn đến tai nạn rất nghiêm trọng. Ngay lập tức anh được đưa vào bệnh viện đa khoa cấp cứu rồi sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Tshamala sống nơi đất khách quê người khi đang dạy bóng đá cộng đồng và làm thêm nghề điện lạnh để kiếm sống, trong lúc tiền viện phí chữa trị quá cao, vượt quá khả năng. Do tình cảnh khó khăn của Tshamala, các đồng đội cũ của anh ở đội Đồng Tâm Long An trước đây, đặc biệt là cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em đã đứng ra kêu gọi mọi người chung tay của ít lòng nhiều hỗ trợ ngoại binh này qua cơn nguy khó”.

Cựu tuyển thủ Tuấn Phong (15) và ngoại binh Tshamala (11) khi còn chơi cho Đồng Tâm Long An. Ảnh: CCT.

Từng khoác chung màu áo một thời, cựu tuyển thủ Tuấn Phong nhớ lại những kỷ niệm đẹp với bạn hiền: "Come On Reds - là câu nói đùa thường xuyên mà Tshamala Kabanga thường hét lên với mình mỗi khi Manchester United ra sân. Và khi MU ghi bàn là hai đứa la hét như điên ở trong phòng khi còn chơi cho Đồng Tâm Long An.

Tshamala là một cầu thủ dễ thương, hòa đồng và gần gũi anh em. Đồng đội quý mến rủ đi cà phê nghe nhạc hay ra ngồi lề đường ăn ốc uống vài chai bia giải khát là đi liền. Mình nhớ anh em hay gọi Tshamala là The King Phạm Ngũ Lão, vì mỗi khi ra khu vực này là ai cũng biết anh. Mấy đứa nhỏ bụi đời, xin ăn hay bán vé số rất quý Tshamala, vì anh ấy dễ thương, lại hay cho quà tụi nhỏ. Tội nghiệp Tshamala gặp xui xẻo bị tai nạn quá nặng, mà cuộc sống cũng đang gặp khó khăn...”.

Hai ngoại binh Tshamala và đồng nghiệp Issawa của Thái Lan vui mừng khi gặp lại nhau. Ảnh: CCT.

Cựu tuyển thủ Đoàn Hoàng Sơn, một người bạn thân thiết của ngoại binh Tshamala cũng nhắn nhủ anh em đồng nghiệp và các chiến hữu chung tay góp sức giúp đỡ cho cựu cầu thủ Gạch Đồng Tâm Long An vượt qua cơn nguy kịch. Đoàn Hoàng Sơn bày tỏ: “Hiện tình trạng của Tshamala rất nặng do đa chấn thương. Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã kịp thời phẫu thuật cứu chữa giữ lại mạng sống cho Tshamala tạm thời.

Hiện tại, Tshamala đang tích cực truyền máu và thở oxy bằng máy trong phòng chăm sóc đặc biệt. Có một vài anh em ở Long An đã chuyển lên cho vợ Tshamala 30 triệu để đóng tiền viện phí trước. Tuy nhiên, viện phí ở bệnh viện Chợ Rẫy rất cao, một ngày nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt trên dưới gần 25 triệu một ngày. Mới có hai ngày, bệnh viện nhắc đóng thêm 70 triệu nữa, tính ra gần 100 triệu đồng rồi.

Cựu tuyển thủ Đoàn Hoàng Sơn hết lòng với bạn bè, sau một lần tổ chức trận cầu thiện nguyện giúp ngoại binh Tshamala phẫu thuật khớp háng. Ảnh: CCT.

Bác sĩ nói Tshamala phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt thì may ra còn cơ hội sống. Cứu mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, Sơn kêu gọi anh em mình chung tay giúp đỡ cho Tshamala mỗi người một ít để cho anh được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt vài hôm nữa xem anh có tiến triển không”.

Sau hai ngày kêu gọi hỗ trợ cho chân sút một thời của Đồng Tâm Long An, cựu tuyển thủ Đoàn Hoàng Sơn và đồng nghiệp Công ty điện lạnh 779 của Tshamala thông báo số tiền quyên góp là 223.700.000 đồng. Cảm kích tấm lòng của các Mạnh Thường Quân đã hết lòng giúp đỡ ngoại binh Tshamala, cựu tuyển thủ Đoàn Hoàng Sơn gởi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em đã chung tay giúp bạn hiền vượt qua cơn nguy kịch. Anh cũng cho biết hiện tại Tshamala có dấu hiệu hồi phục tốt.