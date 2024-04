Trời âm u, TP.HCM sắp đón cơn mưa đầu mùa giữa cao điểm nắng nóng? 20/04/2024 11:07

Sáng ngày 20-4, nhiều nơi ở TP.HCM như TP Thủ Đức, quận Tân Bình... bầu trời âm u, mây đen kéo tới, cảm giác như TP sắp được đón cơn mưa đầu mùa đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút sau bầu trời lại hửng nắng và nhanh chóng nắng gay gắt, trời không mưa. Theo dự báo, hôm nay TP.HCM sẽ chưa có mưa.

Sáng 20-4, nhiều nơi ở TP.HCM bầu trời âm u, tưởng chừng như cơn mưa đầu mùa sắp đến. Ảnh: TL

Nam Bộ chưa có mưa đầu mùa, tiếp tục nắng nóng

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tại ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông- Đông Nam. Rãnh kinh hướng chạy dọc bán đảo Đông Dương tồn tại lên đến mực 1500m. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung Bộ-Nam Bộ.

Theo đó, thời tiết Nam Bộ nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối cục bộ có mưa dông xảy ra trên khu vực bán đảo Cà Mau- Bạc Liêu và vùng phụ cận, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh trong dông.

Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông Nam Bộ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, miền Tây Nam Bộ phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Riêng tại TP.HCM, dự báo hôm nay sẽ không có mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, nắng nóng trên diện rộng tiếp tục xảy ra trên toàn khu vực, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.

Mưa đầu mùa đến muộn hơn mọi năm

Theo báo cáo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mùa nắng nóng năm 2024 kết thúc muộn với thời kỳ nắng nóng kéo dài hơn trung bình nhiều năm (TBNN).

Mùa mưa ở Nam Bộ năm nay sẽ đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Ảnh: NC

Dự báo mùa mưa ở Nam Bộ, trong đó có TP.HCM khả năng sẽ đến muộn hơn trung bình mọi năm. Mưa đầu mùa nhiều khả năng xuất hiện từ khoảng ngày 10-5 đến 20-5; tổng lượng mưa sẽ cao hơn mức trung bình khoảng 5-15%. Trung bình hàng năm mưa đầu mùa xuất hiện từ 29-4 đến 10-5.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết khu vực Nam Bộ mặc dù địa hình khá bằng phẳng, không có sự khác biệt nhiều về phân bố địa hình nhưng do khu vực rộng lớn, vị trí các tỉnh thành nơi giáp biển, nơi không gần biển nên có sự khác nhau về diễn biến mưa hàng năm.

Mùa mưa ở các tỉnh Nam Bộ ảnh hưởng rất lớn bởi hoạt động của gió mùa Tây Nam. Ngày bắt đầu mùa mưa ở các tỉnh Nam Bộ có năm trùng vào thời kì bắt đầu gió Tây Nam hoạt động, nhưng cũng có năm không trùng, nghĩa là bước vào mùa mưa chính thức nhưng gió chưa phải hướng Tây Nam thịnh hành.

"Từ 10-5 đến 15-5 sẽ có một số tỉnh bước vào mùa mưa bao gồm các tỉnh miền Đông Nam Bộ (trừ Bà Rịa-Vũng Tàu), sau đó đến các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang. Những tỉnh mùa mưa đến muộn nhất là Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre; những địa phương này nhiều khả năng phải đến 17 hay 22-5 mới có mưa.

Tuy bước vào mùa mưa nhưng tháng 5, tháng 6 tổng lượng mưa vẫn thấp, cần sử dụng nguồn nước mưa cho sản xuất một cách hợp lý, tiết kiệm. Nước mưa những trận đầu mùa thường cuốn theo các chất ô nhiễm trong không khí, không nên dùng để nấu nướng, sinh hoạt, cố gắng không để dính nước mưa vào cơ thể.

Nếu bị mưa ướt, cần nhanh chóng tắm rửa để tránh những bệnh về da do nước mưa chứa ô nhiễm gây ra. Những trận mưa đầu mùa thường rất hay kèm theo giông, sét, gió giật nguy hiểm đến tính mạng, cần đề phòng, trú tránh an toàn" - ông Quyết lưu ý.