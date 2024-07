Trộm xe máy ở TP.HCM, bị lực lượng an ninh cơ sở bắt tại Long An 09/07/2024 16:49

(PLO)- Tô Thanh Dũng trộm xe máy ở TP Thủ Đức, khi đang trên đường tẩu thoát về miền Tây thì bị lực lượng an ninh cơ sở huyện Bến Lức, tỉnh Long An bắt giữ.

Chiều 9-7, thông tin từ Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cho biết vừa phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã bắt giữ và bàn giao nghi phạm Tô Thanh Dũng (40 tuổi, ngụ An Giang) cùng tang vật cho Công an TP Thủ Đức, TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Tô Thanh Dũng bị lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã Phước Lợi bắt giữ. Ảnh: CA

Theo đó, lúc 16 giờ ngày 8-7, Công an xã Phước Lợi nhận được thông tin từ Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đề nghị hỗ trợ bắt kẻ trộm xe máy xảy ra tại địa bàn Khu phố 6, phường Tân Phú, TP Thủ Đức.

Công an xã Phước Lợi đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã Phước Lợi tổ chức chốt chặn, truy bắt kẻ trộm.

Tô Thanh Dũng đã thừa nhận hành vi trộm xe máy tại TP Thủ Đức. Ảnh: CA

Khoảng hơn 30 phút sau, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông điều khiển mô tô Future 59X4-168.44 có đặc điểm giống như thông tin mô tả của Công an TP Thủ Đức nên lập tức tổ chức lực lượng khống chế, bắt giữ người này cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Tô Thanh Dũng khai nhận hiện sống lang thang không nơi cư trú ổn định. Dũng thừa nhận đã trộm mô tô tại phường Tân Phú, TP Thủ Đức.