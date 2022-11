Trọng tài ngoại và lòng tự trọng của CLB

(PLO)- Ban tổ chức V-League tiếp tục sử dụng hai tổ trọng tài Hàn Quốc và Thái Lan điều khiển các trận đấu có tính chất nhạy cảm ở vòng 24 V-League nhưng mọi thứ đều chỉ là tương đối ở buổi chợ chiều.

Ba trận đấu sớm ngày 8-11, trong đó có hai trận quan trọng gồm trận Hà Tĩnh - HA Gia Lai (On Sports trực tiếp 18 giờ) do các trọng tài Hàn Quốc điều hành, trận TP.HCM - SHB Đà Nẵng (On Sports News trực tiếp 19 giờ 15) với tổ trọng tài Thái Lan phụ trách. Đây là hai trận đấu có tác động rất lớn đến một suất rớt hạng khiến các nhà làm giải phải cậy nhờ sự công tâm của tiếng còi ngoại.

SHB Đà Nẵng sau trận thắng hú vía Sài Gòn FC 1-0 đã hơn chính đối thủ này 6 điểm và sắp sửa trụ hạng nếu họ lấy thêm 1 điểm trong ba trận còn lại. Làm khách ở sân Thống Nhất lần này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chắc hẳn khao khát tìm ngay điểm số cuối cùng để cập bến an toàn nhưng sẽ không dễ dàng bởi CLB TP.HCM đang quá đói điểm để vươn lên.

Cái khó của đội khách là rất khó kiểm soát đôi chân và cái đầu của cầu thủ, giữa bộn bề toan tính lẫn tác động từ nhiều phía. Dĩ nhiên, SHB Đà Nẵng có tâm trạng thoải mái hơn vì chỉ cần một trận hòa hoặc thậm chí nhàn nhã chờ một trong các đối thủ nhóm đèn đỏ sẩy chân. Cho nên câu hỏi của SHB Đà Nẵng “đá cho ai và đá vì cái gì?” là rất quan trọng, mà không cần quan tâm đến tiếng còi của trọng tài ngoại.

Bên kia chiến tuyến, HLV Vũ Tiến Thành cũng rất lo lắng cho vận mệnh của CLB TP.HCM, ít nhất là giữ giá trị cho mùa bóng sau nếu trụ hạng thành công. Họ vừa thoát ra khỏi nhóm cuối khi xếp trên ba đội 1-2 điểm nhưng vẫn còn nhiều bấp bênh. Tuy nhiên, CLB TP.HCM nếu cùng sự chung sức đồng lòng giữ gìn danh tiếng từ những cầu thủ thập phương nhiều khả năng bỏ túi 3 điểm ở sân nhà Thống Nhất, dưới sự chứng kiến của trọng tài ngoại.

Trong khi đó, HA Gia Lai sau khi ngắt chuỗi 10 trận không biết thắng bằng 3 điểm trước Nam Định, ông thầy Kiatisak đặt mục tiêu top 5 cuối mùa. Nếu đúng như tuyên bố của Zico Thái, đội bóng phố núi sẽ dốc sức ra chơi để thắng ở sân Hà Tĩnh. Điều này sẽ khiến chủ nhà khó chơi hơn rất nhiều so với trận đấu trước, có 1 điểm trước Hải Phòng.

Nhưng rõ ràng thầy trò HLV Nguyễn Thành Công vẫn có nhiều động lực và mong mỏi chiến thắng hơn HA Gia Lai đã trụ hạng an toàn nên muốn giành nhiều sức cho các hoạt động thương mại khác để trả nghĩa nhà tài trợ. Top 5 V-League suy cho cùng với bầu Đức và HLV Kiatisak là một thất bại so với kỳ vọng cao của họ hồi đầu mùa.

Bên cạnh đó, Zico Thái cần tính toán lực lượng ổn định cho Cúp Quốc gia vào cuối tháng 11 nhằm chiếm một suất đá cúp châu Á hơn là mạo hiểm với một số trụ cột chưa hồi phục chấn thương. Có thể HLV Kiatisak sẽ tung nhiều hơn cầu thủ trẻ ra làm khách ở Hà Tĩnh và đây là thời cơ cho chủ nhà kiếm ít nhất 1 điểm.•

Thử thách cho HLV Chu Đình Nghiêm Vẫn còn một trận đấu sớm vòng 24 V-League chiều 8-11 rất tế nhị giữa Nam Định - Hải Phòng (On Football trực tiếp 18 giờ) nhưng lại do trọng tài nội điều khiển. Chủ sân Thiên Trường đang nằm áp chót bảng, rất khát điểm sẽ phải đối đầu với đội khách mạnh hơn ở vị trí nhì bảng. Cơ hội cho Hải Phòng (22 trận) đua vô địch gần như không còn, khi vẫn kém Hà Nội 2 điểm (21 trận) nhưng xếp trên đội hạng ba Bình Định (21 trận) 4 điểm. Đây là một thử thách cho HLV Chu Đình Nghiêm, nếu không bận tâm đến việc bị Bình Định đeo bám ráo riết, có thể Hải Phòng trắng tay ở Thiên Trường. TT

GIA HUY - NHƯ QUỲNH