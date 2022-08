Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại Đắk Lắk

Ngày 18-8, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk.

Báo cáo tại chương trình, ông Ksơr Y Grư - Chủ tịch UBND xã Ea Sol cho biết, địa bàn xã rộng trên 23.000ha có vị trí chiến lược, quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Xã có trên 16.000 người, dân tộc thiểu số chiếm 62% toàn xã với 3 tôn giáo chính.

Trước đây, Ea Sol là một xã trọng điểm phức tạp, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật nổi lên là tình trạng trộm cắp vặt, trộm cắp nông sản, tình trạng đánh nhau, cố ý gây thương tích…

Tính đến nay, địa bàn xã Ea Sol, là địa bản duy nhất trên địa bàn huyện Ea Hleo không có tệ nạn ma túy, đã chuyển hóa thành công, đưa ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Ngoài ra, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tập trung triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức tuyên truyền tại 19 thôn, buôn.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà chính quyền, nhân dân xã Ea Sol đã đồng lòng, quyết tâm thực hiện về công tác toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trong đó, xã Ea Sol đã triển khai rất nhiều mô hình, liên kết trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn với sự phối hợp của ngành công an, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân.

“Tôi rất xúc động với tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ đóng góp của quần chúng nhân dân trong việc phối hợp để thực hiện camera giám sát, mạnh dạn ứng dụng công nghệ để đảm bảo an ninh dù địa bàn có nhiều khó khăn. Trong đó việc kịp thời xử lý ngay các vụ việc, không để bùng phát, lan rộng gây phức tạp tình hình của địa phương là điều mà tôi rất ghi nhận, biểu dương”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là cơ sở để xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo thiết thực, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng có những phần quà gửi trao đến bà con nhân dân của xã Ea Sol.