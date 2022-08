Long An : Tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 7-8, Công an tỉnh Long An phối hợp UBND huyện Bến Lức tổ chức Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong công nhân lao động năm 2022.

Đây là đơn vị tổ chức ngày hội điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được; Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo huyện đến dự.

Huyện Bến Lức là một trong những huyện trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An, những năm qua huyện Bến Lức đã thực hiện nhiều chính sách thu hút đầu tư. Huyện có hơn 2.400 doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước với tổng nguồn vốn hoạt động 28.823 tỉ đồng và 117 doanh nghiệp nước ngoài với tổng vốn trên 1,32 tỉ USD, góp phần rất lớn trong giải quyết việc làm và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hiện nay có hơn 60.000 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp.

Nhờ đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào TDBVANTQ, đặc biệt là trong các doanh nghiệp; khu, cụm công nghiệp nên tình hình an ninh, trật tự tại các khu vực này những năm qua cơ bản ổn định, không chỉ góp phần đảm bảo an toàn xã hội mà còn giúp người lao động, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, tạo môi trường thuận lợi cho việc thu hút đầu tư vào địa bàn.

Công an huyện tập trung tham mưu, triển khai và phối hợp cùng các ngành huyện tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào TDBVANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp được 472 cuộc với 42.000 lượt người dự; phát hành 3.822 bản thông báo, tờ bướm tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng các mô tự quản góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào TDBVANTQ của huyện. Đồng thời, ông đề nghị huyện cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào TDBVANTQ; quan tâm chỉ đạo, xây dựng, củng cố lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh.

Dịp này, Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 5 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; UBND huyện Bến Lức tặng giấy khen cho 13 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào TDBVANTQ.