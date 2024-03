Trưởng công an xã và đồng đội vượt hơn 60 km hiến máu cho trẻ bị tan máu bẩm sinh

(PLO)- Nhiều cán bộ công an tại Đắk Nông đã vượt hơn 60 km đến Đắk Lắk để hiến máu, kịp thời giúp những em nhỏ bị bệnh tan máu bẩm sinh chữa bệnh.

Ngày 2-3, thông tin từ Ban chỉ đạo mô hình “Chiến sĩ đỏ tình nguyện” của Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, cho biết vừa qua 3 chiến sĩ công an đã vượt chặng đường xa, kịp thời hiến máu giúp các cháu nhỏ chữa bệnh.

Cán bộ Công an huyện Krông Nô hiến máu cho một bệnh nhân tại bệnh viện. Ảnh: M.Q

Trước đó, vào ngày 27-2, Công an huyện Krông Nô nhận được thông tin một số bệnh nhân là trẻ em bị bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), cần truyền nhóm máu AB (chiếm khoảng 5% dân số Việt Nam).

Ngay sau đó, Trung tá Y Cảnh Niê, Trưởng Công an xã Đắk Sôr; Đại úy Y Nguyên Bu Tông, cán bộ Công an xã Quảng Phú và Thượng úy H’Hà Niê, cán bộ Công an thị trấn Đắk Mâm (là những người có nhóm máu AB) đã nhanh chóng vượt quãng đường hơn 60 km đến Đắk Lắk hiến máu.

Sau khi tiếp nhận máu, các y, bác sĩ đã điều trị, giúp các cháu nhỏ tại bệnh viện dần ổn định sức khỏe.

Theo thông tin từ Công an huyện Krông Nô, mô hình “Chiến sĩ đỏ tình nguyện” của đơn vị được thành lập ngày 7-4-2023 với 77 thành viên, nòng cốt là lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an. Đến nay, mô hình có gần 300 thành viên với sự tham gia của nhiều công nhân viên chức và người dân.

