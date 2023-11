Trường học tại TP Thủ Đức khẩn trương tìm nhà cung cấp suất ăn bán trú

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về Công ty TNHH P (tên công ty đã được viết tắt) bị phụ huynh cho là không đảm bảo an toàn khi cung cấp suất ăn, 6 trường học trên địa bàn TP Thủ Đức đã tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú, tìm đối tác khác.

Trường Tiểu học Phú Hữu là ngôi trường đầu tiên tại TP Thủ Đức ngưng tổ chức bữa ăn bán trú vào ngày 26-10.

Trao đổi với PV PLO, ông Phan Thanh Phải, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết chiều 31-10, trường đã họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để xem xét 3 hồ sơ cung cấp suất ăn bán trú công nghiệp được giới thiệu.

Một trong những tiêu chí được phụ huynh đưa ra, chọn đơn vị gần để phụ huynh dễ kiểm tra, giám sát.

“Sáng nay, lãnh đạo trường cũng như ban đại diện cha mẹ học sinh đã đi tham quan một đơn vị bếp ăn trên địa bàn TP Thủ Đức. Mọi người thống nhất chọn công ty trên và mong muốn đầu tuần sau sẽ tổ chức bữa ăn bán trú. Tuy nhiên, đơn vị cung cấp suất ăn cần thêm thời gian để chuẩn bị nhân sự, cơ sở cũng như bàn ghế. Vì thế, có thể giữa tuần sau, trường mới tiếp tục thực hiện bán trú. Việc tổ chức bữa ăn bán trú sớm được ngày nào sẽ đỡ cho phụ huynh trong việc đưa đón con vào buổi trưa” – ông Phải nói.

Trường Tiểu học TT trên địa bàn TP Thủ Đức đã bắt đầu ngưng tổ chức bữa ăn bán trú từ thứ 2, ngày 30-10.

Trước khi ngưng, trường cũng đã có thông báo với phụ huynh từ thứ 7 (28-10).

Để tạo thuận lợi cho phụ huynh, trường cũng bố trí lực lượng giáo viên giữ các con buổi trưa. Trường cũng mở cửa từ 11 giờ 30 để đón học sinh.

Một vị đại diện trường cho biết đang xúc tiến tìm kiếm, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn mới. Bên cạnh đó, trường cũng nhờ phụ huynh giới thiệu thêm.

Sau khi nhận được hơn 10 hồ sơ năng lực của các đơn vị, ban giám hiệu, bộ phận y tế, kế toán của trường cùng ban đại diện cha mẹ học sinh cùng nghiên cứu về quy mô, kinh nghiệm, địa bàn, thời gian thành lập.

"Sau đó, chúng tôi còn lên mạng tìm hiểu thông tin liên quan đến các đơn vị trên. Tiêu chí chọn lựa ưu tiên các đơn vị đã từng cung cấp suất ăn cho học sinh" - vị này nói và cho biết cuối cùng trường chọn được 3 đơn vị đáp ứng được các yêu cầu đưa ra.

Sáng nay, trường đã đi thực tế để kiểm tra. Tuy nhiên, có 1 cơ sở tận huyện Hóc Môn thì quá xa, 2 công ty ở quận 7 khá ổn.

"Trường sẽ khẩn trương làm việc để đầu tuần sau có thể tiếp tục tổ chức bữa ăn bán trú cho các em. Trong chiều hôm nay sẽ chốt công ty cung cấp” – vị này nói thêm.

TP.HCM kiểm tra đột xuất các bếp ăn bán trú cung cấp cho đơn vị trường học từ 1-11. Các nội dung đoàn kiểm tra của TP Thủ Đức sẽ thực hiện gồm quy trình chế biến thực phẩm; chất lượng dinh dưỡng bữa ăn; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); Kiểm nghiệm nước sử dụng trong chế biến; Hợp đồng mua bán, hóa đơn chứng từ mua vào, hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm, giấy tờ liên quan đến nguyên liệu, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở, bao gồm vệ sinh cơ sở, trang thiết bị và con người.