Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho nguyên Phó trưởng Công an phường 24/07/2024 18:09

Chiều 24-7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Trần Duy Hùng (SN 1983, nguyên Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, Công an TP Huế), người đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại diện gia đình đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do Chủ tịch nước truy tặng cho Trung tá Trần Duy Hùng - nguyên Phó Công an phường Thủy Vân. Ảnh: TH

Tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình Trung tá Trần Duy Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Văn Thành cho biết, Chủ tịch nước đã có Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Trần Duy Hùng vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi, động viên gia đình Trung tá Trần Duy Hùng. Ảnh: TH

Đây là vinh dự to lớn đối với đồng chí Trung tá Trần Duy Hùng, thân nhân gia đình đồng chí và cũng là niềm động viên khích lệ đối với toàn lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và lực lượng CAND nói chung.

Đại tá Thành cho biết, hiện Bộ Công an đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ gửi Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đề nghị Nhà nước công nhận Liệt sĩ đối với đồng chí Trung tá Trần Duy Hùng.

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ 40 ngày 12-1-2024, Nguyễn Tấn Sang (25 tuổi, ở phường Thủy Vân, TP Huế) có hành vi chặn các phương tiện tham gia giao thông trên đoạn đường Lê Đức Anh, thuộc tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân.

Nhận tin báo, Đại úy Trần Duy Hùng, lúc này là Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, cùng 4 công an, bảo vệ dân phố đến hiện trường vận động, thuyết phục Sang dừng hành động quấy rối, trở về nhà.

Tuy nhiên Sang tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối những người làm nhiệm vụ. Tổ công tác vừa vận động vừa tìm biện pháp trấn áp để đưa Sang về nhà. Sang chửi bới rồi chạy vào nhà lấy một cây dao lao ra tấn công tổ công tác.

Trong quá trình khống chế Sang, Đại úy Hùng không may bị trượt ngã. Sang lao tới dùng dao tấn công. Đại úy Trần Duy Hùng hy sinh sau đó.