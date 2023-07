Truy tố đối tượng dùng xe cuốc hủy hoại 1.600 cây trồng

(PLO)- Thấy đất đang tranh chấp nhưng lại trồng cây, bị can dùng xe cuốc và thuê người lái xe ủi để cùng hủy hoại 1.600 cây trồng.

Ngày 18-7, VKSND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã ban hành cáo trạng truy tố bị cáo Lê Quốc Tuấn (ngụ huyện Trảng Bom) về tội hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, bà Đỗ Thị Trúc Mai có mảnh đất tại ấp Thanh Hóa (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom). Năm 2020 giữa Lê Quốc Tuấn có xảy ra tranh chấp đất với bà Mai. Thời điểm này mảnh đất đang cho ông Nguyễn Thanh Minh thuê lại để trồng cây.

Tháng 3-2021, ông Minh trồng 750 cây bàng Đài Loan, 750 cây giáng hương và 500 cây lộc vừng để làm giống sau này bán. Tuy nhiên, do tranh chấp nên Tuấn đã nảy sinh ý định phá hủy toàn bộ cây trên thửa đất.

Sáng 11-8-2022, Tuấn lái xe cuốc và thuê thêm Lê Trung Liệt (ngụ xã Bắc Sơn) lái xe ủi đến thửa đất để ủi cây, phá hỏng.

Nhận được tin báo, ông Minh đã xuống hiện trường thấy hàng ngàn cây mới trồng được vài tháng bị phá hủy nên đến Công an xã Hố Nai 3 trình báo.

Cơ quan công an ghi nhận sự việc 1.600 cây các loại bị hủy hoại gồm: 450 cây bàng Đài Loan, 740 cây giáng hương và 410 cây lộc vừng. Mỗi cây có kích thước cao từ 1,5m-3m và đường kính từ 0,3-0,6cm. Kết quả định giá tài sản bị hủy hoại là gần 185 triệu đồng.

Ngày 1-1-2023, cơ quan CSĐT công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Tuấn. Trong quá trình điều tra Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi của mình, nhưng sau khi có kết luận điều tra Tuấn cho rằng bản thân bị oan. Lý do là vì đất có nguồn gốc của ông nội bị can, vụ án không thu thập được tang vật và không có hủy hoại số lượng cây như kết luận điều tra đã cáo buộc.

Tuy nhiên quá trình điều tra cơ quan CSĐT công an huyện Trảng Bom nhận định có đủ cơ sở kết luận hành vi hủy hoại tài sản của Tuấn. Riêng Lê Trung Liệt (ngụ xã Bắc Sơn) không biết Tuấn hủy hoại tài sản của người khác nên cơ quan CSĐT không truy xét.

VŨ HỘI