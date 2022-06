Từ nay đến 1-7, chỉ cấp hộ chiếu cho các trường hợp cấp bách

Sáng 3-6, bà Đặng Thị Hằng (78 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội) đến trụ sở Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an trên đường Trần Phú để gia hạn hộ chiếu.

Đầu tháng 6 này, gia đình bà Hằng dự kiến đưa cô cháu gái sang Singapore để chữa bệnh. Tuy nhiên, hộ chiếu của cả hai bà cháu đã hết hạn, đợt rồi lại chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên đến nay bà mới có thể đi làm thủ tục.

Cầm giấy tờ vào gặp cán bộ, khoảng 5 phút sau, bà Hằng được thông báo không đủ điều kiện để gia hạn hộ chiếu. Lý do: nhằm triển khai việc cấp hộ chiếu theo mẫu mới, từ nay đến 1-7, Bộ Công an và công an các địa phương sẽ chỉ cấp, gia hạn hộ chiếu đối với các trường hợp cấp bách (có giấy tờ đi chữa bệnh, có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay…). Các trường hợp còn lại được đề nghị nộp hồ sơ kể từ ngày 1-7 để được cấp hộ chiếu theo mẫu mới.

Nội dung trên được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh dán thông báo công khai tại nhiều vị trí để người dân dễ dàng nhìn thấy. Trước đó, website của Bộ Công an cũng đăng tải thông tin về việc này.

Bà Hằng cho biết, cán bộ tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh đề nghị bà cung cấp một trong hai giấy tờ là vé máy bay hoặc giấy xác nhận đi chữa bệnh, để có thể gia hạn hộ chiếu ngay. Trong đó, vé máy bay phải mua trước ngày 31-6, giấy xác nhận chữa bệnh phải có dấu đỏ của bệnh viện.

Đối với vé máy bay, do dự định khi nào gia hạn được hộ chiếu thì mới mua vé, tránh “mất tiền oan”, nên bà Hằng không có. Còn với giấy xác nhận đi chữa bệnh, bà Hằng nói “chắc không thể xin được”, vì gia đình đưa cháu đi chữa bệnh theo diện tự nguyện, hiện không nằm điều trị ở bệnh viện nào nên rất khó để họ xác nhận cho.

Bà cho rằng quy định của cơ quan công an “có phần cứng nhắc”, mong muốn được bỏ bớt các thủ tục trong việc xác định đủ điều kiện gia hạn hộ chiếu trước 1-7. “Nếu không xin được giấy xác nhận đi chữa bệnh, có lẽ gia đình phải lùi thời gian sang tháng 7, sẽ phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu” – bà Hằng lo ngại.

Giống với bà Hằng, một số trường hợp khác cũng được thông báo không đủ điều kiện cấp hoặc gia hạn hộ chiếu. Chị Minh Tân (trú quận Nam Từ Liêm) cho hay qua tìm hiểu, chị và bạn mình đã quyết định rời chuyến du lịch nước ngoài từ tháng 6-2022 sang thời điểm khác, bởi tự nhận thấy không thuộc diện cấp bách nên không được gia hạn hộ chiếu, phải đợi đến 1-7.

Dù vậy, ngoài các trường hợp không đủ điều kiện, khá nhiều người vẫn được cấp hoặc gia hạn hộ chiếu nếu đáp ứng đủ điều kiện mà Bộ Công an quy định.

Điển hình, Đặng Thùy Linh (nhân viên một công ty du lịch tại Hà Nội) vừa hoàn tất thủ tục gia hạn hộ chiếu cho hai khách hàng sắp có chuyến du lịch nước ngoài vào đầu tháng 6-2022. “Công ty đã biết quy định của cơ quan công an, do đó chủ động mang theo xác nhận vé máy bay, nên không gặp vướng mắc gì” – Linh chia sẻ.

Tương tự, một số trường hợp được cơ quan cử đi công tác nước ngoài, khi làm thủ tục cán bộ sẽ yêu cầu bổ sung quyết định cử đi công tác có dấu đỏ của cơ quan, để đủ điều kiện gia hạn hộ chiếu trong thời gian từ nay đến trước 1-7.

Theo Bộ Công an, so với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn…

Việc này góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

Tới đây, cùng với việc cấp hộ chiếu theo mẫu mới, Bộ Công an cũng dự kiến triển khai cấp hộ chiếu gắn chip với ưu điểm bảo mật cao hơn, nâng độ tin tưởng của hộ chiếu Việt Nam. Người dân có thể lựa chọn cấp hộ chiếu gắn chip hoặc không gắn chip, cả hai đều có thời hạn là 10 năm.