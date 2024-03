Từ thí điểm đấu giá biển số ô tô, có thể mở rộng sang xe máy

(PLO)- Nghị quyết của Quốc hội cho thí điểm đấu giá biển số ô tô 3 năm, nhưng mới 6 tháng đã thấy kết quả tốt nên Bộ Công an cân nhắc đề xuất mở rộng sang xe máy.

Tại buổi họp báo ngày 26-3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết, trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, trên các tuyến đường bộ cao tốc xảy ra 267 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 91 người, bị thương 172 người.

Tăng cường quản lý trên các tuyến cao tốc

Tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chính là ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao; không tuân thủ nguyên tắc khi tham gia giao thông trên đường cao tốc. Hạ tầng giao thông và hệ thống báo hiệu trên cao tốc chưa hoàn chỉnh và đồng bộ, nhiều tuyến đường không có dải phân cách cứng, không có làn dừng khẩn cấp…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục C08 Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh PHI HÙNG

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng CSGT đã tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATGT trên cao tốc, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đặc biệt là thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an là nghiêm cấm việc can thiệp vào việc xử lý vi phạm của lực lượng CSGT.

Cục CSGT cũng đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, các địa phương tiến hành rà soát các phát hiện 132 mục bất hợp lý về tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc. Kiến nghị ngành giao thông đã khắc phục xong 77 mục. 21 mục đang thực hiện trong năm 2024. Tổ chức rà soát, phát hiện 58 điểm phát sinh, tiềm ẩn nguy cơ TNGT để kiến nghị địa phương khắc phục, xử lý.

Trong thời gian tới, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT trên các tuyến cao tốc, Cục CSGT sẽ nghiên cứu đánh giá khách quan, khoa học, học hỏi kinh nghiệm quốc tế việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc ở Việt Nam... để tham mưu cho Bộ Công an, tham mưu cho Chính phủ các giải pháp đảm bảo TTATGT hiệu quả nhất, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến cao tốc.

Đấu giá biển số có lợi cho nhà nước và người dân

Số liệu của Cục CSGT cho thấy, hơn 90 cuộc đấu giá biển số ô tô vừa qua đã giúp thu về hơn 1.500 tỉ để nộp ngân sách nhà nước. Theo Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Nghị quyết 73/2022/QH15 của Quốc hội cho phép thí điểm trong 3 năm, nhưng chỉ với 6 tháng triển khai đã thấy rõ lợi ích.

Việc đấu giá biển số ô tô đảm bảo công khai minh bạch, vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa đem lại nguồn thu lớn cho Nhà nước.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh PHI HÙNG

Từ kinh nghiệm này, với hạ tầng đấu giá sẵn có, việc mở rộng đấu giá tới biển số xe máy sẽ không phát sinh thêm thêm chi phí, nhân lực. Tuy nhiên, nếu muốn làm thì phải đợi tổng kết, đánh giá Nghị quyết 73. Vậy nên một giải pháp là cơ quan soạn thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nội dung đấu giá biển số xe máy vào dự luật này.

PHI HÙNG