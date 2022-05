Tuyển sinh lớp 10: Cạnh tranh cao ở những trường “hot”

Ngày 11-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố số liệu tổng hợp ban đầu về số lượng thí sinh (TS) đăng ký nguyện vọng 1 xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn TP. Mặc dù năm nay TS được đăng ký trực tuyến và tích hợp ứng dụng bản đồ số nhưng những trường tốp trên vẫn thu hút lượng TS đăng ký nhiều nhất.

“Chọi” cao ở trường tốp trên

Năm học 2022-2023, TP.HCM tuyển sinh gần 73.000 chỉ tiêu lớp 10 vào 114 trường THPT công lập. Trong đó, hơn 1.600 chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên. Tuy nhiên, theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay có hơn 92.400 em đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập thường, hơn 6.200 em đăng ký vào lớp 10 chuyên và hơn 1.300 em đăng ký vào lớp 10 chương trình tích hợp.

Ở lớp 10 thường, những trường được chọn nhiều nhất vẫn là những trường tốp trên hoặc những trường có chỉ tiêu cao. Chẳng hạn Trường THPT Hùng Vương và Trường THPT Marie Curie, mỗi trường đều có hơn 1.800 em đăng ký vì chỉ tiêu của hai trường này đều trên 1.000. Hay như Trường THPT Võ Trường Toản cũng có hơn 1.600 em đăng ký, trong khi chỉ tiêu của trường chỉ có 675.

Ở những trường tốp trên năm nay tiếp tục có tỉ lệ chọi khá cao, số TS đăng ký đều gấp đôi so với chỉ tiêu. Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có gần 1.500 em đăng ký, trong khi chỉ tiêu lấy gần 700. Các trường như Trưng Vương, Bùi Thị Xuân, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định... cũng có số TS đăng ký ở mức gần gấp đôi so với chỉ tiêu.

Mặc dù năm nay TS được đăng ký trực tuyến và tích hợp ứng dụng bản đồ số nhưng những trường tốp trên vẫn thu hút lượng TS đăng ký nhiều nhất.

Với lớp 10 chuyên, trường có số TS đăng ký nhiều nhất vẫn là THPT chuyên Lê Hồng Phong với hơn 3.100 em đăng ký, trong khi chỉ tiêu gần 900, ở cả lớp chuyên và không chuyên. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng có số TS đăng ký gấp đôi chỉ tiêu với hơn 1.100 em.

Ngược lại, ở nhiều trường THPT, số em đăng ký nguyện vọng 1 rất thấp, thấp hơn cả chỉ tiêu đưa ra. Trường THPT Nguyễn Văn Linh năm nay tuyển 765 chỉ tiêu nhưng số TS đăng ký xét tuyển chỉ 132 em ở nguyện vọng 1. Trường THPT Trần Hữu Trang có 223 em đăng ký nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu là 360. Trường THPT Sương Nguyệt Anh chỉ tiêu là 270 em nhưng số TS đăng ký ưu tiên chỉ có 156 em.

Cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng

73.000 là chỉ tiêu lớp 10 tuyển vào 114 trường THPT trên địa bàn TP.HCM năm học 2022-2023.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM triển khai đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 theo hình thức tích hợp trực tuyến và trực tiếp, điểm mới đáng chú ý là có tích hợp thêm phần mềm bản đồ số. Điều này được các trường THPT và THCS đánh giá cao khi giúp phụ huynh, học sinh chọn trường vào lớp 10 thực tế hơn, phù hợp không chỉ với năng lực mà còn cả điều kiện di chuyển để theo học khi trúng tuyển.

Đơn cử, Trường THCS Gò Vấp (quận Gò Vấp) năm nay có 300 em lớp 9 nhưng có 44 em không đăng ký thi vì có kế hoạch khác sau khi tốt nghiệp THCS. Số còn lại hầu hết chọn các trường THPT vừa sức, trên địa bàn quận hoặc lân cận để dễ dàng theo học. Hay Trường THCS Minh Đức (quận 1), Hiệu trưởng Trần Thúy An cũng cho biết năm nay trường có hơn 430 em dự thi vào lớp 10. Do đây là lứa tuổi “heo vàng” nên phụ huynh cũng cân nhắc kỹ lưỡng và an toàn hơn trong việc chọn trường THPT cho con.

Cũng ứng dụng bản đồ số, các em chọn trường gần nơi cư trú như quận 1, quận 3 hay quận 4. Với một số ít vẫn chọn trường ở xa, trường đã tổ chức gặp phụ huynh để tư vấn lại, nếu phụ huynh vẫn không thay đổi ý định sẽ phải làm thêm bản cam kết.

Bà Trần Thúy An cho biết để có cơ sở chắc chắn hơn cho học sinh khi chọn trường, trường đã kiểm tra học kỳ 2 nghiêm ngặt theo hướng tổ chức chung toàn lớp 9, đánh số báo danh theo ABC, đồng thời phân loại học sinh ngồi theo xếp loại học lực ở từng phòng… Việc này nhằm giúp các em làm quen với cách tổ chức thi, có kết quả kiểm tra đúng với năng lực hơn, làm cơ sở để các em chọn trường THPT theo nguyện vọng phù hợp. Cũng theo bà Trần Thúy An, hiện trường đang rốt ráo chấm điểm cho học sinh lớp 9. Sau khi Sở GD&ĐT công bố số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng, trường sẽ họp lại toàn bộ phụ huynh khối 9 để tư vấn chọn trường lần cuối căn cứ vào điểm kiểm tra học kỳ 2.

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 9 tại một trường THCS ở quận 3 cho rằng năm nay học sinh đăng ký nguyện vọng 1 tương tự những năm trước nhưng dịch chuyển rõ nhất là các em lưu tâm đến những trường có chỉ tiêu cao. Dù năm nay, số học sinh lớp 9 tăng hơn mọi năm nhưng số đăng ký ở các trường tốp cao khối không chuyên không tăng nhiều.

“Vì đề thi tuyển sinh theo kế hoạch chỉ tập trung ở lớp 9, do đó các em nên tính theo điểm thi học kỳ 2 của các môn và trừ hao 2-3 điểm, sau đó so dò với điểm chuẩn hai năm trước để có cơ sở chính xác hơn. Tuy nhiên, các em phải cân nhắc thật kỹ nếu muốn thay đổi nguyện vọng, chỉ nên đổi nếu trường có số TS đăng ký quá nhiều hoặc các em đang chọn trường xa nơi ở nhưng lại có tỉ lệ chọi cao” - giáo viên này khuyên.•