U-23 châu Á: “Khám sức khỏe” 4 đội bảng C

Ngày 1-6, vòng chung kết U-23 châu Á tại Uzbekistan sẽ diễn ra. Bảng C gồm các đội Việt Nam (VN), Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc bắt đầu thi đấu từ ngày 2-6, trong đó đáng chú ý nhất là trận U-23 VN - U-23 Thái Lan lúc 22 giờ trên sân Bunyodkor ở Tashkent, Uzbekistan.

Hãy thử điểm qua lai lịch và “sức khỏe” của các đội bảng C.

U-23 Hàn Quốc được đánh giá là “anh Cả” của bảng

Là nhà đương kim vô địch Asiad lẫn U-23 châu Á, thành phần đội Hàn Quốc dự vòng chung kết có 2/3 là những cầu thủ lên ngôi á quân World Cup U-20 ba năm về trước tại Ukraine.

Bóng đá Hàn Quốc góp mặt đầy đủ cả bốn lần của giải U-23 châu Á. Tại vòng loại, các cầu thủ trẻ Hàn Quốc ghi được 14 bàn, chỉ để thủng lưới một bàn.

Ngôi sao của đội chính là Lee Kang-in (cầu thủ xuất sắc nhất U-20 World Cup 2019 tại Ukraine) hiện đang khoác áo Mallorca của Tây Ban Nha. Tiền vệ tấn công này cũng có biên chế trong đội tuyển quốc gia.

Dù bóng chưa lăn nhưng các đội còn lại của bảng C đều đánh giá U-23 Hàn Quốc sẽ dễ dàng lấy vé đầu tiên vào vòng knock out bởi trình độ quá chênh lệch so với ba đội Đông Nam Á còn lại.

U-23 Thái Lan kéo hết các cầu thủ ở châu Âu về để “đòi nợ”

Góp mặt ở vòng chung kết với tư cách đội đoạt vé vớt và đây là lần thứ ba bóng đá trẻ Thái Lan góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á.

Trước đó, thành tích tốt nhất của Thái Lan là vào tứ kết tại vòng chung kết U-23 châu Á năm 2020 khi đấy được HLV Nishino (Nhật Bản) dẫn dắt và Thái Lan có ưu thế được đá trên sân nhà.

Lần này U-23 Thái Lan do HLV nội Worawut Srimaka dẫn dắt. Ở vòng loại, U-23 Thái Lan ghi được bốn bàn, để thủng lưới một bàn, đứng nhì bảng J.

Ngôi sao của đội được đánh giá cao là Thanawat Suengchitthawon đang chơi cho trẻ Leicester City.

Thái Lan rất kỳ vọng ở vòng chung kết này với mục tiêu đòi lại món nợ mà tại SEA Games 31, họ đã thua U-23 VN trong trận chung kết. Chính vì thế mà Thái Lan đã làm đủ mọi cách để đưa các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu về góp mặt ngay trong lượt trận đầu gặp U-23 VN.

U-23 Malaysia muốn làm hơn ở SEA Games

Góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á với tư cách đội đầu bảng J tại vòng loại và đứng trên của U-23 Thái Lan (nhì bảng).

U-23 Malaysia từng có một lần góp mặt tại vòng chung kết U-23 châu Á, đó là năm 2018 tại Thường Châu 2018 và vào đến tứ kết.

Mục tiêu của thầy trò HLV Brad Maloney là lặp lại thành tích năm 2018, tức vào tứ kết giải năm nay. Chiến lược gia người Úc đến nay vẫn không chịu nhận thất bại 0-1 của U-23 Malaysia trước U-23 VN tại SEA Games là thua kém về chuyên môn mà nhất định cho rằng các học trò của ông thiếu may mắn. Vì thế mà ông đưa ra mục tiêu “đòi nợ” thành công và giành vé vào vòng knock out sau Hàn Quốc.

Ngôi sao được trông chờ tỏa sáng tại Uzbekistan chính là cầu thủ Hakim Luqman. Cầu thủ mang áo số 10 tại SEA Games 31 thi đấu rất hay trong các trận, trừ trận bán kết thua VN.

Tại vòng loại bảng J, U-23 Malaysia thắng Lào 1-0, thắng Mông Cổ 1-0 và hòa Thái Lan 0-0, đứng đầu bảng.

U-23 Việt Nam muốn thay đổi dưới tay thầy mới Gong Oh-kyun

Góp mặt tại Uzbekistan với tư cách đội đầu bảng I dù thi đấu không thành công lắm nhưng đây là lần thứ tư U-23 VN góp mặt tại vòng chung kết U-23 châu Á.

Thành tích tốt nhất của đội U-23 VN là ngôi á quân năm 2018 tại Thường Châu sau khi loại hàng loạt đội bóng lớn có “máu mặt” và cũng là thành tích cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Tại vòng loại, U-23 VN thắng Myanmar và Đài Loan cùng tỉ số 1-0, đứng đầu bảng, lấy vé trực tiếp đến Uzbekistan.

Nét mới của U-23 VN so với SEA Games 31 là HLV Gong Oh-kyun tiếp quản đội từ tay HLV Park Hang-seo và ngay ngày đầu, ông Gong đã xác định sẽ hướng các cầu thủ đến một lối đá tích cực thiên về tấn công, khác với lối đá mà HLV Park Hang-seo đã thành công với bóng đá VN suốt bốn năm qua.•