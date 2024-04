UEFA ra quyết định lớn về đội hình tham dự VCK Euro 2024 09/04/2024 12:13

Tuyển Anh của HLV Gareth Southgate chuẩn bị tham dự VCK Euro 2024 vào mùa hè năm nay tại Đức với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Nếu làm được điều đó, Tam sư sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Euro, sau khi họ đã vào chung kết và thất bại cay đắng trước tuyển Ý trong loạt sút luân lưu trên sân nhà Wembley tại Euro 2020.

Bây giờ, LĐBĐ châu Âu (UEFA) có một số quyết định quan trọng cần giải quyết trước khi VCK Euro 2024 khởi tranh tại Đức vào mùa hè này. HLV Gareth Southgate đã tham gia cuộc họp của UEFA để thảo luận về việc mở rộng đội hình tham dự Euro 2024.

HLV đội tuyển Anh Southgate có mặt tại trụ sở UEFA vào thứ Hai (giờ quốc tế) cùng với tất cả các HLV đội tuyển quốc gia khác trước VCK Euro 2024. Tại đây, các HLV đang nỗ lực thúc đẩy để UEFA cho phép các đội đăng ký 26 cầu thủ trong đội hình.

Theo truyền thống tại các giải bóng đá lớn trước đây như Euro hay World Cup, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ tham dự. Tuy nhiên, do những biến động gần đây, điều đó đã thay đổi. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, VCK Euro 2020 (được tổ chức vào năm 2021) đã cho phép mỗi đội đăng ký 26 cầu thủ, thay vì 23 cầu thủ như truyền thống. Tương tự như vậy, World Cup 2022 cũng cho phép mỗi đội đăng ký 26 cầu thủ do giải đấu diễn ra vào cuối năm, ngay ở giữa giai đoạn các CLB đang thi đấu.

Với HLV Southgate của tuyển Anh, việc mỗi đội được đăng ký 23 hay 26 cầu thủ tham dự VCK Euro 2024 là không thành vấn đề. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, VCK Euro 2024 lần này không có lý do gì cho phép các đội đăng ký 26 cầu thủ nữa. UEFA đang cân nhắc chỉ cho các đội đăng ký 23 cầu thủ như truyền thống. Tuy nhiên, một số HLV các đội tuyển dự VCK Euro 2024 vẫn muốn UEFA cho phép đăng ký 26 cầu thủ.

Trong khi đó, Pháp và Đức muốn có 23 cầu thủ, còn HLV Gareth Southgate của tuyển Anh sẽ chấp nhận bất kỳ quyết định nào từ UEFA. Các cầu thủ Anh như Luke Shaw có thể vui mừng nếu các đội được đăng ký 26 cầu thủ. Luke Shaw hiện đang chấn thương và chỉ có thể trở lại vào giai đoạn cuối mùa giải này. Việc Southgate điền tên Shaw dự VCK Euro 2024 sẽ có phần mạo hiểm. Tuy nhiên, nếu các đội được đăng ký 26 cầu thủ, Shaw sẽ có cơ hội nhiều hơn.

Trong khi đó, Jack Grealish cũng “đổ mồ hôi” nếu các đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ. Chấn thương cùng phong độ không cao của Grealish tại Man City đang ảnh hưởng lớn đến cơ hội tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu của anh.

UEFA phải công bố bất kỳ quyết định nào tại hội nghị tiếp theo của họ vào ngày 22-5, nhưng các quyết định có thể được chốt trước ngày công bố. Cuộc họp ủy ban các đội tuyển quốc gia tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 22-4.

Tuyển Anh của Gareth Southgate được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Euro 2024. ẢNH: GETTY

UEFA cho biết trong một tuyên bố: “Trong phiên họp, UEFA cũng nhân cơ hội này để thảo luận về quy mô đội hình cho giải đấu sắp tới với các huấn luyện viên các đội tuyển. Đội hình tham dự Euro 2024 hiện bị giới hạn 23 cầu thủ, quay trở lại với các quy định được áp dụng trước Euro 2020, khi các đội tuyển được phép tăng lên 26 cầu thủ do đại dịch COVID-19.

Các cuộc thảo luận tích cực nêu bật các quan điểm khác nhau giữa các huấn luyện viên, trong đó một số bày tỏ mong muốn tăng quy mô đội hình (26 cầu thủ), với lý do là họ muốn nhiều sự lựa chọn hơn, mối đe dọa chấn thương và yêu cầu thể chất cao độ đặt ra cho các cầu thủ.

Những người khác cho biết họ muốn giới hạn quy mô đội hình ở mức 23 cầu thủ, họ chỉ ra khó khăn trong việc tập luyện với những cầu thủ bổ sung, quản lý nhóm và gánh nặng tài chính ngày càng gia tăng đối với các liên đoàn bóng đá quốc gia. UEFA đã lưu ý đến nhiều ý kiến ​​và quan điểm khác nhau được chia sẻ và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong những tuần tới”.