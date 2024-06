Ukraine đã dùng vũ khí Mỹ tấn công vào đất Nga? 05/06/2024 07:53

Gần đây, một số quan chức Ukraine đã bóng gió về việc Ukraine đã dùng vũ khí Mỹ tấn công vào đất Nga.

Ngày 5-6, ông Yehor Chernev - Phó chủ tịch Ủy ban Quốc hội Ukraine về an ninh quốc gia, quốc phòng và tình báo - cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công và phá hủy các bệ phóng tên lửa của Nga ở tỉnh Belgorod (Nga), tờ The New York Times đưa tin.

Cũng theo ông Chernev, trong cuộc tấn công này, lực lượng Ukraine đã sử dụng Hệ thống pháo phản lực bắn loạt cơ động cao (HIMARS) do Mỹ viện trợ.

Ông Chernev cho biết Ukraine đã phá hủy hệ thống tên lửa S-300 và S-400 của Nga mà không nêu rõ số lượng. Nga đã sử dụng các hệ thống này, vốn được thiết kế để bắn hạ máy bay, để tấn công TP Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine, cách Belgorod chỉ hơn 70 km.

Một bức ảnh đăng trên Telegram và được The New York Times xác minh cho thấy các phương tiện quân sự ở tỉnh Belgorod (Nga) bị hư hại. Ảnh: TELEGRAM/THE NEW YORK TIMES

Thông tin mà ông Chernev cung cấp về cuộc tấn công hiện chưa thể xác minh độc lập. Tuy nhiên, hôm 3-6, các video về hậu quả của cuộc tấn công vào hệ thống S-300 và S-400 đã lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh vệ tinh và các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy đã có nhiều cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga vào cuối tuần qua.

Theo The New York Times, đây là lần đầu tiên một quan chức Ukraine công khai thừa nhận Ukraine đã sử dụng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga kể từ khi chính quyền Washington cho phép Kiev tấn công hạn chế vào các mục tiêu ở đất Nga.

Trước đó, đài NBC News đưa tin rằng Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk đã đăng trên Telegram về một bức ảnh dường như là chiếc xe tải quân sự đang bốc cháy.

“Nó đang cháy dữ dội. Đây là hệ thống tên lửa S-300 của Nga trên lãnh thổ Nga. Ngày đầu tiên sau khi Ukraine được phép dùng vũ khí phương Tây đánh vào lãnh thổ đối phương” - bà Vereshchuk viết.

Tuy nhiên, bà Vereshchuk không nói rõ địa điểm cuộc tấn công này và liệu có phải Ukraine đã dùng vũ khí Mỹ trong cuộc tấn công này hay không. Sau đó ít lâu, bài đăng này của bà Vereshchuk đã bị xóa.

Hôm 3-6, một số blogger quân sự có ảnh hưởng của Nga cũng đăng tải những bức ảnh lan truyền trên mạng về hệ thống S-300 của Nga được cho là bị tấn công ở khu vực biên giới Belgorod. Một trong những bức ảnh mà những người này đăng giống với ảnh mà bà Vereshchuk đăng tải.

Cũng trong báo cáo hôm 3-6, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng cho rằng lực lượng Ukraine đã tấn công các hệ thống phòng không S-300/400 của Nga ở tỉnh Belgorod, rất có thể bằng hệ thống HIMARS vào ngày 1 hoặc ngày 2-6.

Quân đội Ukraine và Điện Kremlin hiện chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine được cho là đã dùng hệ thống pháo phản lực pháo phản lực bắn loạt cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp bắn vào lãnh thổ Nga. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Trong nhiều tháng qua, việc Mỹ cấm Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công vào Nga được coi là lằn ranh đỏ mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ không vượt qua vì lo ngại về việc gia tăng căng thẳng với Nga - quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, vào tuần trước, nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Mỹ đã cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga nhưng có giới hạn, đó là chỉ được tấn công những vị trí trên đất Nga gần đông bắc Ukraine và cho mục đích phòng thủ.

Cũng vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng các nước thuộc Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đùa với lửa và có nguy cơ xảy ra xung đột toàn cầu khi cho phép Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga.