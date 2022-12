USD 'chợ đen' tuột dốc không phanh

(PLO)- Giá USD chợ đen ở chiều bán ra đã về sát mốc 24.000 đồng mỗi đô la, thậm chí vào chiều qua mốc giá này đã bị xuyên thủng.

Tỉ giá trung tâm ngày 22-12 do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.636 VND/USD, giảm 4 đồng so với hôm trước. Giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm khá mạnh. Tại Vietcombank, giá USD vào đầu giờ chiều nay chỉ còn 23.510 – 23.820 VND/USD, giảm 40 đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự Eximbank giảm 40 đồng ở chiều mua và giảm 30 đồng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên hôm trước, niêm yết giá mua – bán đồng USD với mức 23.530 – 23.810 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá đồng đôla tiếp tục trượt dốc. Hiện giá đồng bạc xanh giao dịch phổ biến với mức 23.954 VND/USD (mua) và 24.014 VND/USD (bán), giảm 14 đồng mỗi đôla so với giá mở cửa phiên sáng nay.

Thậm chí chiều muộn hôm qua, giá mua bán USD chợ đen chỉ còn 23.930 – 23.990 VND/USD, lần đầu tiên tuột khỏi mốc 24.000 đồng mỗi đôla sau hơn 2 tháng qua.

So với đầu tháng 11, thời điểm giá đồng USD tự do bật lên quanh ngưỡng 25.450 VND/USD, thì đến nay đã “bốc hơi” khoảng 1.440 đồng, tương đương 5,6% giá trị. Trên thị trường chính thức, giá USD cũng giảm gần 1.100 đồng.

Tổng cục Thống kê cho biết, trong 11 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 10,6 tỉ USD (cùng kỳ năm ngoái xuất siêu 0,6 tỉ USD). Riêng tháng 11 vừa qua ước tính xuất siêu 0,78 tỉ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2022 ước tính đạt 19,68 tỉ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua.

Đây được xem là một trong những nhân tố tích cực khiến giá USD giảm nhanh trong thời gian gần đây.

Tỉ giá USD/VND bất ngờ tăng liên tiếp (PLO)- Trong khi tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố nối dài chuỗi phiên giảm giá thứ 8 thì giá USD tại các ngân hàng thương mại lại có phiên tăng thứ 3 liên tiếp.

T.LINH