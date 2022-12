Giá USD bật tăng trở lại

(PLO)- Giá đô la trên cả thị trường chính thức và phi chính thức ghi nhận phiên tăng giá thứ hai liên tiếp, song biên độ điều chỉnh tăng không đáng kể và còn cách rất xa so với tỉ giá cao kỷ lục đầu tháng 11.

Tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố cho phiên giao dịch đầu tuần, ngày 19-12 ở mức 23.645 VND/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ +/-5%, tỉ giá trần là 24.827 VND/USD, và tỉ giá sàn là 22.462 VND/USD.

Trong khi tỉ giá trung tâm hạ nhiệt, tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại đang ghi nhận phiên tăng giá thứ hai liên tiếp.

Đơn cử tại Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 23.490 VND/USD (mua) và 23.800 VND/USD (bán), tăng 80 đồng mỗi đôla ở cả hai chiều so với giá cuối tuần trước.

Tương tự, tỉ giá USD/VND tại Eximbank cũng được điều chỉnh tăng 23.510 – 23.770 VND/USD tăng 70 đồng so với giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất.

Sau hai phiên tăng giá liên tiếp, tỉ giá tại ngân hàng này hiện tăng 150 đồng mỗi USD. Dù tỉ giá tại các ngân hàng tăng trở lại, song vẫn giữ khoảng cách rất xa so với mức giá cao kỷ lục hồi đầu tháng 11.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh có xu hướng tăng, song biên độ tăng không đáng kể. Hiện giá đô la chợ đen được giao dịch phổ biến ở mức 24.053 VND/USD (mua) và 24.103 VND/USD (bán), tăng khoảng 40 – 50 đồng so với 3 phiên trước.

Trong tuần trước, tỉ giá trên thị trường tự do ghi nhận giảm khá mạnh. Tính chung cả tuần, tỉ giá tự do giảm 270 đồng ở chiều mua vào và 300 đồng ở chiều bán ra so với một tuần trước đó.



T.LINH