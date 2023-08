Ưu đãi dịch vụ lưu trú cho gần 5.000 vận động viên dự Giải Marathon 'Về miền ví, giặm'

(PLO)- Các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn TP Vinh và thị xã Cửa Lò (Nghệ An) có chính sách ưu đãi giá dịch vụ lưu trú cho vận động viên và người đi cùng về tham dự giải Marathon “Về miền ví, giặm” 2023.

Ngày 15-8, tin từ Sở Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, để góp phần cho thành công của Giải Marathon “Về miền ví, giặm” năm 2023, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An đã ký văn bản đề nghị các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn TP Vinh và thị xã Cửa Lò (Nghệ An) có chính sách ưu đãi giá dịch vụ lưu trú cho các vận động viên và người đi cùng về tham dự giải.

Theo đó, Sở Du lịch Nghệ An yêu cầu các cơ sở lưu trú gửi thông báo giá ưu đãi dịch vụ lưu trú về Sở Du lịch tỉnh Nghệ An để tổng hợp gửi Ban Tổ chức giải (bao gồm giá niêm yết và giá ưu đãi).

Đồng thời, yêu cầu các cơ sở lưu trú đảm bảo cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực; công tác an ninh, an toàn và vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ vận động viên, du khách…

Tiếp sau Long An Marathon 2022 – Về Đồng Tháp Mười, năm nay, Tạp chí Nông thôn Việt chủ trì tổ chức Giải Marathon “Về miền ví, giặm” tại Nghệ An. Giải chạy diễn ra đúng dịp Festival dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ Tạp chí Nông thôn Việt về công tác tổ chức.

Giải dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 20-8; lễ khai mạc được tổ chức vào 7 giờ 30, ngày 19-8-2023.

Đây là giải chạy chuyên nghiệp đầu tiên tại Nghệ An. Dự kiến có khoảng 5.000 vận động viên chuyên nghiệp trong và ngoài nước tham gia giải. Các vận động viên thi đấu ở bốn cự ly (42km, 21km, 10km, 05km). Đặc biệt, có hơn 22 vận động viên là người nước ngoài đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Áo, Trung Quốc, Ấn Độ, Afghanistan và vùng lãnh thổ Đài Loan.

Không chỉ được sải rộng bước chân dọc đường TP Vinh, đường du lịch ven sông Lam, cửa biển, các runner còn được nghe ví, giặm, khám phá di sản văn hóa, ẩm thực xứ Nghệ.

ĐẮC LAM