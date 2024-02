Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang bốc thăm chọn người xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

(PLO)- Hôm nay, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an lấy ngày 21-2 hàng năm là ngày truyền thống lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.