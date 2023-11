Bến Tre: Không phát hiện có trường hợp kê khai tài sản thiếu trung thực

Theo báo cáo mới đây của UBND tỉnh Bến Tre, năm 2023 thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30-10-2020 của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Toàn tỉnh có 2.244 trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập

Theo đó, năm 2023, Bến Tre có 1.228 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh. Tổng số người phải kê khai: 2.244 người, số người đã thực hiện việc kê khai: 2.244 người (đạt 100%).

Cạnh đó, tất cả các cơ quan, đơn vị đều thực hiện công khai bản kê khai tài sản theo quy định (đạt 100%). Trong số 2.244 bản kê khai, đã thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết: 2.038/2.244 bản (90,8%); công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp: 206/2.244 bản (9,2%%).

Đối với việc xác minh, tài sản thu nhập, UBND tỉnh đã phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Thanh tra tỉnh. Đã thực hiện xong kế hoạch xác minh kê khai tài sản, thu nhập ở 8 đơn vị , với 52 cá nhân (đã ban hành kết luận). Qua xác minh không có trường hợp kê khai không trung thực.

Trong năm 2023, trong tỉnh không có trường hợp xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Thanh tra phát hiện 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ, qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra của cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát hiện 1 vụ việc có dấu hiệu tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mỏ Cày Nam. Số tiền sai phạm hơn hơn 708 triệu đồng (đã thu hồi số tiền hơn 708 triệu đồng), đã có kiến nghị tin báo tố giác tội phạm chuyển sang cơ quan CSĐT Công an huyện.

Qua hoạt động thanh tra, Thanh tra phát hiện 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và chuyển sang Cơ quan điều tra 9 đối tượng có liên quan, với tổng số tiền sai phạm hơn 5,6 tỉ đồng; trong số này cơ quan chức năng đã thu hồi số tiền hơn 660 triệu đồng.

Đồng thời, chuyển vụ việc sai phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện các Dự án/gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị thành viên (Công ty AIC) thực hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre sang cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, theo Công văn số 1130/CSKT ngày 7-08-2023 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh về việc phúc đáp Công văn số 1003/TT-NV3 ngày 21-7-2023 của Thanh tra tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhận thấy không thuộc trường hợp thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định pháp luật, do đó không thực hiện việc chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra, tiếp tục thực hiện kết luận thanh tra (xử lý hành chính).

Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 4 vụ việc đối với một số đối tượng có dấu hiệu tiêu cực trong thực hiện 10 hồ sơ liên quan đến chính sách đất đai của các đối tượng thuộc diện chính sách (vụ sai phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Châu Thành). Tổng số tiền sai phạm hơn 2,1 tỉ đồng, trong số này cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 55,5 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: trong năm ngành Thanh tra triển khai, thực hiện 45 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 45 đơn vị; kết thúc và ban hành kết luận 38 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện sai phạm về trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

