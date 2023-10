V-League dưới mắt HLV Troussier

Trong hai ngày cuối tuần sẽ diễn ra sáu cặp đấu ở vòng 2 V-League cùng sự quan tâm sát sao của ông thầy người Pháp. Rất nhiều lần HLV Troussier khẳng định ông lấy cầu thủ lên tuyển không phải vì danh tiếng hay tên tuổi mà do cách thể hiện và phong độ ngay thời điểm đó.

HLV Troussier cần học trò tăng tính cạnh tranh

HLV Troussier sau trận giao hữu thua đậm chủ nhà Hàn Quốc 0-6 đã nói thẳng V-League không có nhiều tính cạnh tranh. Đội tuyển Việt Nam (VN) đều xuất thân từ sân chơi trong nước, khi gần nhất Quang Hải và Văn Toàn từ nước ngoài đã trở lại giải quốc nội nên ông Troussier không có những chọn lựa như mong muốn.

HLV Troussier theo sát V-League và đặc biệt là những đội tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ ra sân như HLV Kiatisak từng thực hiện mùa qua. Ảnh: CCT

Suốt hơn nửa năm cầm quân đội tuyển quốc gia với ba chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu trong các dịp FIFA Days, ông Troussier đã ngắm nghía khoảng 80 cầu thủ và giữ gần 40% gương mặt trẻ ở lại. HLV người Pháp luôn tạo sự công bằng khi tuyển nhân sự và giúp học trò cạnh tranh sòng phẳng, không thiên vị hay đóng khung đội tuyển. Chân sút kỳ cựu Văn Quyết hay tiền đạo từng không thể thiếu Công Phượng bị cho là không phù hợp vẫn ở nhà như thường.

Sau những đợt thanh lọc lực lượng, gần như chỉ còn lại mỗi đấu trường V-League cho ông Troussier đánh giá và chọn lựa cầu thủ lên tuyển. Sự tranh đua lành mạnh và tích cực là điều mà HLV Troussier rất lưu tâm.

Vẫn phải thừa nhận những cầu thủ từng chắc chắn mình có suất ở tuyển có nhiều thời điểm không cần quá cố gắng tại V-League hoặc dưỡng chân với suy nghĩ không ai thay thế. Đấy là điều tối kỵ đối với HLV Troussier, bởi ông muốn các cầu thủ dần hiểu rõ hơn về tính chuyên nghiệp và dốc sức hơn trong từng trận đấu để chứng tỏ mình xứng đáng có chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia.

V-League sẽ diễn ra hai lượt đấu nữa là tạm dừng cho đội tuyển VN làm nhiệm vụ tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 và đây là lúc mà các cầu thủ rất nỗ lực để lọt vào mắt xanh của HLV Troussier.

Những cuộc đụng độ nảy lửa

Chiều 28-10, nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội có trận làm khách đầy khó khăn trên sân của HA Gia Lai (17 giờ). HLV Trần Tiến Đại có một đội ngũ hùng hậu lẫn sự mưu lược khó lường nhưng vấn đề của ông là cách quy tụ dàn sao cùng tỏa sáng về một hướng. Trận ra mắt ở sân nhà Hàng Đẫy, các cầu thủ Công an Hà Nội bị cầm chân 1-1 bởi đội khách Bình Định yếu hơn, cho thấy họ còn nhiều việc phải làm.

Bên kia chiến tuyến, chủ sân Pleiku không mạnh nhưng ở một trận đấu mà bầu Đức cho mở cửa miễn phí vé và tặng quà tri ân 10.000 khán giả có thể là động lực cho thầy trò HLV Kiatisak chơi máu lửa hơn. Công an Hà Nội vì thế rất khó thắng HA Gia Lai.

Một cuộc chạm trán nóng bỏng khác ở sân Hà Tĩnh, khi thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đón tiếp đội bóng láng giềng SL Nghệ An ngày 28-10 (18 giờ). Đã rất lâu rồi Hà Tĩnh mới không nằm thế kèo dưới trong trận derby anh em, bởi đội bóng thành Vinh bị chảy máu chất xám quá nhiều. Ba cầu thủ hay nhất của SL Nghệ An đều tìm về miền đất hứa, sau khi Văn Đức đầu quân Công an Hà Nội là đến lượt Quế Ngọc Hải về B. Bình Dương và Xuân Mạnh chơi cho Hà Nội.

Tay nghề và kinh nghiệm của HLV Nguyễn Thành Công, con trai của nhà cầm quân lão luyện Nguyễn Thành Vinh một thời có công gầy dựng cái nôi bóng đá xứ Nghệ, vẫn dày dạn hơn nhiều đồng nghiệp trẻ Như Thuật nên chiến thắng sẽ nghiêng nhiều về phía Hà Tĩnh.•

Cấm cửa cổ động viên Hải Phòng ở sân Hàng Đẫy Cổ động viên Hải Phòng từng gây mất an ninh, an toàn và đốt pháo sáng trong trận đội nhà gặp Hà Nội ở mùa trước bị dính án kỷ luật cấm vào sân một trận của mùa bóng này. Vì thế, chuyến làm khách của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trên sân Hàng Đẫy ngày 29-10 không có cổ động viên Hải Phòng. Ban tổ chức sân cho biết sẽ đóng cửa các sân dành cho khán giả đội khách và kiểm soát nghiêm ngặt cổ động viên Hải Phòng có thể bất chấp lệnh cấm tìm cách vào sân. Cả hai đội vừa tham dự các đấu trường châu Á cấp CLB mới có màn khai cuộc V-League hứa hẹn không khoan nhượng. Hải Phòng bị đánh giá thấp hơn về lực lượng nội binh nhưng không có nghĩa là họ yếu bóng vía hơn. Nhiều khả năng các ngoại binh là chìa khóa lấy điểm của đội khách. Các trận đấu khác của vòng 2 V-League: Ngày 28-10, Khánh Hòa - Nam Định (18 giờ); ngày 29-10, Quảng Nam - TP.HCM (17 giờ), Bình Định - B. Bình Dương (18 giờ). Tất cả sáu cặp đấu đều truyền hình trực tiếp trên FPT Play. TT

GIA HUY - NHƯ QUỲNH