V-League nóng bỏng và gió xoay chiều về Nam Định

Vòng 5 V-League chứng kiến một số tranh cãi nảy lửa về cách cầm còi của vua sân cỏ, bất chấp ở nhiều trận sử dụng VAR, cùng những cái đầu nóng trên sân Quy Nhơn.

Nam Định khó bị đánh bại

Dưới sự hỗ trợ của Thép Xanh, bóng đá Nam Định đang lên như diều gặp gió. Họ toàn thắng cả bốn trận đầu tiên ở V-League trước khi bị đương kim vô địch Công an Hà Nội cầm hòa 2-2 trên chảo lửa Thiên Trường.

Đáng chú ý là chủ nhà Nam Định bị dẫn trước hai bàn nhưng họ chơi rất ngoan cường và chỉ cần 5 phút cuối là đủ cho hai bàn gỡ của đương kim vua phá lưới Rafaelson. Công an Hà Nội với nhiều tuyển thủ quốc gia đã không thể đánh bại thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thì rất khó cho bất kỳ đối thủ nào khác qua mặt họ.

Nam Định không chỉ có nội lực mạnh mẽ, sức chiến đấu sung mãn đặc biệt ở sân nhà, mà còn có tiềm lực tài chính ổn định. Những ông chủ của đội bóng thành Nam thừa sức tạo một đường băng rộng rãi cho CLB cất cánh, từ trên sân cỏ đến hậu trường.

Sau một mùa Công an Hà Nội với thân phận tân binh V-League chạy một mạch đến chức vô địch, những nhà làm bóng đá lặng lẽ nơi này có thể nhún nhường hơn để tạo không khí sôi động mang tính lịch sử khác. Một số cầu thủ trao đổi giữa Nam Định và Công an Hà Nội, hay gương mặt thân quen Hà Nội từ mùa bóng trước có dấu hiệu đưa ngọn gió xoay chiều về với bóng đá thành Nam.

Tuy nhiên, những cuộc đụng độ giữa họ vẫn diễn ra rất gay cấn và kịch tính. Như ở trận đấu trên sân Thiên Trường, trọng tài Trần Đình Thái mướt mồ hôi xem đi xem lại VAR để phủ quyết bàn thắng nhân đôi cách biệt sớm của Công an Hà Nội, dù pha va chạm nhạy cảm giữa Quang Hải của đội khách và Hồng Duy của chủ nhà có vẻ không đủ tính là một cú phạm lỗi. Sự căng thẳng giữa họ cũng làm nóng cầu trường khi tân HLV Gong Oh-kyun va chạm với Văn Kiên của Nam Định.

Nhưng phải thừa nhận Nam Định khó bị đánh bại nhờ sự đồng đều của các tuyến lẫn đội hình hai và trong thời buổi “thóc cao, gạo kém” khi nhiều CLB nợ lương, thưởng của cầu thủ, sự bình ổn của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ giúp họ bay cao hơn ở mùa này.

Trọng tài tiếp tục bị than phiền

HLV Chu Đình Nghiêm từng nặng nhẹ trọng tài ở những vòng đấu trước thì mới đây lại tiếp tục chê trách vua sân cỏ trong và sau trận Hải Phòng hòa chủ nhà TP.HCM. Ông Nghiêm bất bình về cách xử lý của trọng tài Hoàng Ngọc Hà có dấu hiệu thiên vị chủ sân Thống Nhất ở một số tình huống và làm nguội sự hưng phấn của cầu thủ Hải Phòng.

Trọng tài Trần Trung Hiếu cũng bị HLV Popov của đội Thanh Hóa than phiền sau cuộc đụng độ trên sân Quy Nhơn. Thật lạ khi đội khách đã giành phần thắng 3-2 nhưng ông thầy người Bulgaria vẫn chỉ trích tiếng còi của trọng tài.

Ông Popov không muốn nhắc lại tình huống cụ thể nhưng dẫn chứng lại những lời ông từng khẳng định Thanh Hóa không thể vô địch V-League. Nguyên nhân chính là trọng tài có nhiều pha xử lý gây bất công cho đội bóng của HLV Popov. Trưởng Ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ cũng có mặt trên sân Quy Nhơn và chắc chắn nếu trọng tài Hiếu có sai sót sẽ phải rút kinh nghiệm để giúp cho cuộc chơi sòng phẳng hơn.

Thanh Hóa từng làm nên hiện tượng ở mùa giải trước khi vô địch Cúp Quốc gia, hạng tư V-League và đánh bại Công an Hà Nội giành siêu cúp. Thầy trò HLV Popov muốn đi xa hơn và đang gắng sức làm hơn những thành quả đã đạt được thì mong cho tiếng còi của trọng tài không phải là chướng ngại vật cho bóng đá xứ Thanh.

Ban tổ chức sân Quy Nhơn sẽ bị phạt nặng

Các nhà tổ chức V-League đang thu thập chứng cứ, báo cáo của giám sát trận đấu trên sân Quy Nhơn về sự cố khán giả nổi loạn. Đội khách Thanh Hóa dẫn trước 3-0 nhưng sau đó chủ nhà Bình Định rút ngắn 2-3. Những màn câu giờ của Thanh Hóa làm khó chịu các cổ động viên đội bóng đất võ. Đỉnh điểm là pha đánh nguội của người cũ Rimario khiến trung vệ Marlon của Bình Định đổ máu. Chân sút từng khoác áo Bình Định Rimario còn có hành vi khiêu khích làm khán giả chủ nhà giận dữ. Họ liên tục ném “vật lạ” xuống sân để phản đối, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp. Chưa hết, xe buýt chở đội Thanh Hóa bị bao vây và thầy trò HLV Popov còn bị chửi rủa khi về đến khách sạn. Dù sao ban tổ chức sân Quy Nhơn cũng sẽ bị trừng phạt nặng khi để mất an ninh, an toàn cho đội khách và gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của V-League. TT