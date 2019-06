Đặt 128 đơn hàng online, phát hiện đều là sách giả

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News cho biết tại buổi họp báo công bố bằng chứng kinh doanh tiêu thụ sách giả vi phạm pháp luật trên một số sàn điện tử của Frist New, ngày 18-6.



Ông Phước bày tỏ bức xúc trước vấn nạn sách giả bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh: Thu Hà



Giám đốc First New cho biết công ty đã phải đặt 128 đơn hàng mua sách ngẫu nhiên từ tất cả các sàn, công ty thương mại điện tử bán sách online; quay video từ khâu đặt sách đến khi nhận hàng và không mở các bao sách được giao mà mời các công ty thừa phát lại đến tiến hành mở bao hàng và lập vi bằng. Kết quả 128 đơn hàng ngẫu nhiên đều là sách in lậu và sách giả.



Bằng chứng sách giả do First News cung cấp tại buổi họp báo. Ảnh: Thu Hà

Ngoài 128 đơn hàng này, ông Phước cho biết, họ đang có trên 500 chứng cứ bán sách giả, sách in lậu của các công ty, các sàn thương mại điện tử bán sách trong cả nước bạn đọc gửi về.