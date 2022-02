Ghi nhận vào trưa 4-2 (tức ngày mùng 4 Tết), hàng ngàn người dân đổ về khu du lịch chùa Tam Chúc (Hà Nam) để du xuân đầu năm mới.



Nhiều người đứng ngồi chờ đợi để vào khu vực bên trong.



Đây là ngày thứ 3 kể từ đầu năm nơi đây mở cửa đón du khách. Đầu năm mới, nên nhiều người tranh thủ đi lễ chùa, tham quan du lịch khiến khu vực nhà chờ mua vé đông nghịt người.



Do lượng người quá đông chờ đợi lên thuyền vào khu du lịch khiến nơi đây luôn xảy ra tình trạng ùn ứ, chen lấn.



Đại diện ban quản lý khu du lịch chùa Tam Chúc cho biết trong ngày hôm qua (mùng 3 Tết), lượng khách đổ về đây khoảng hơn 3.000 người, dự kiến hôm nay sẽ đông hơn.



Giá vé thuyền phổ thông (thuyền nhỏ chiều vào thuyền, chiều ra xe điện) 200.000 đồng. Đối với du thuyền (chiều vào du thuyền, chiều ra xe điện) giá 250.000 đồng/mỗi người. Trẻ em dưới 1,3m được giảm 50% giá vé. Năm nay để kiểm soát đảm bảo khai báo y tế đầy đủ đối với người dân, ban quản lý phục vụ chiều vào bằng thuyền, chiều ra bằng xe điện.



Đặc biệt, tại khu du lịch Tam Chúc có thêm điểm tham quan là chùa Ba Sao nên có thêm tuyến xe điện từ khách xá - chùa Ba Sao, giá vé 50.000 đồng. Khách tham quan mua chung với vé thuyền từ Vesak vào thì chỉ cần bỏ thêm 20.000 đồng mỗi người.