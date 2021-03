Nhạc Trịnh thanh tân sau 20 năm ông rời cõi tạm

Nhiều đêm nhạc nhớ về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Kỷ niệm 20 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng phối hợp tổ chức nhiều đêm nhạc trên khắp mọi miền đất nước. Dự kiến hàng trăm người thân, khán giả sẽ có mặt trong đêm Thao thức cùng Trịnh tại mộ của cố nhạc sĩ ở Nghĩa trang Gò Dưa vào đêm 1-4 đến rạng sáng 2-4. Sau đó, gia đình mở cửa đón công chúng đến tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn suốt ngày 1-4 tại nhà 47C Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Chuỗi chương trình 20 năm nhớ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra tiếp tục tại: Hội trường Trịnh Công Sơn tại ĐH Văn Lang (9-4); Công viên Fidel Castro (TP Đông Hà, Quảng Trị 17-4); Khu công nghiệp và đô thị VSIP/Việt Nhân - Bắc Ninh (24-4); Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp - TP Hội An (1-5); Khu Đại nội trong khuôn khổ Huế Festival 2021 (13-6)… Các nghệ sĩ có mặt biểu diễn trong các chương trình trên sẽ là Cẩm Vân, Quang Dũng, Đức Tuấn, Phạm Thu Hà, saxophonist Trần Mạnh Tuấn, Lân Nhã, Hà Lê, saxophonist An Trần, Hoàng Trang, Tấn Sơn, nhóm múa Lyricists, dàn kèn Huế… Tại Hội An, ca sĩ Ánh Tuyết cũng sẽ tổ chức đêm nhạc Có một ngày như thế vào đúng tối 1-4 tại vườn tượng An Hội (TP Hội An, Quảng Nam) với sự tham gia của ca sĩ Kyo York, Quỳnh Lan, Phi Thúy Hạnh, Tấn Đạo... Chương trình chỉ phát vé mời cho những người yêu nhạc Trịnh tới thưởng thức. Tại Hà Nội, Ðêm nhớ Trịnh - Còn thấy mặt người sẽ diễn ra vào tối 1-4 tại không gian Cà phê Thứ Bảy với sự tham gia của các ca sĩ Minh Chuyên, Khôi Minh, Minh Ðức, Phương Mai, Thanh Bình, MC Hạnh An An… Phòng trà Trịnh Ca (Hà Nội) cũng tổ chức Tuần lễ văn hóa nhớ Trịnh Công Sơn đến hết ngày 3-4.