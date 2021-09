(PLO)- Tân binh Jack Grealish bị thay ra trong trận Man City thua 0-2 trên sân khách PSG do kém hiệu quả, nhưng ở trên mạng xã hội, anh rất nổi tiếng cùng một tình trường lắt léo.

(PLO)- Năm bị can vừa bị bắt là kế toán của năm công ty đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

(PLO)- Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại EU - ông Josep Borrell khẳng định EU bảo vệ kế hoạch mở rộng quan hệ với Đài Loan, nhưng sẽ không có trao đổi chính thức với hòn đảo này.

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an điều động Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.