Tái hiện lễ hạ nêu, khai ấn trong hoàng cung Huế

Sáng 11-2 (nhằm mồng 7 âm lịch) Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức lễ hạ nêu và khai ấn đầu xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: NGUYỄN DO



Lễ hạ nêu tại Hoàng cung triều Nguyễn thời xưa được tái hiện để đánh dấu kỳ nghỉ tết đã kết thúc, chuẩn bị bước vào một năm làm việc mới. Ảnh: NGUYỄN DO.



Tiến hành lễ hạ nêu. Ảnh: NGUYỄN DO



Mô phỏng theo nghi thức từ thời nhà nguyễn, lễ hạ nêu bao gồm các phần như cúng nêu, nhạc lễ (đại nhạc, tiểu nhạc, đánh chuông trống) và tiến hành hạ cây nêu. Ảnh: NGUYỄN DO



Sau lễ hạ nêu là phần khai ấn tân niên và tặng chữ chúc xuân. Kim ấn (mô phỏng phục chế) được lấy xuống từ ngọn cây nêu với bốn chữ "Phú - Thọ - Khang - Ninh" mang ý nghĩa: Giàu sang, sống lâu, khỏe mạnh, bình yên. Ảnh: NGUYỄN DO



Khai ấn là nghi thức mở đầu cho một năm làm việc của bộ máy hành chính trung ương xưa với hy vọng cả năm mọi việc suôn sẻ, nhiều thành công, đất nước được thái bình thịnh trị. Ảnh: NGUYỄN DO



Kim ấn được đóng vào các tờ giấy trên đó có ghi các chữ thư pháp mang ý nghĩa may mắn như phúc, lộc, thọ, tâm, tài, đạt, an, khang... với mong muốn nhiều điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với mọi người trong năm mới Kỷ Hợi - 2019. Ảnh: NGUYỄN DO



Nhiều du khách đến xin chữ. Ảnh: NGUYỄN DO



Một du khách nước ngoài được tặng chữ khi tham quan tại Đại nội Huế. Ảnh: NGUYỄN DO