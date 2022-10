Vẫn mở phiên toà phúc thẩm vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’ rồi mới tuyên hoãn

(PLO)- An ninh tại khu vực bên ngoài TAND tỉnh Long An được thắt chặt; các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khi đến tòa đều phải được kiểm tra an ninh.

Sáng nay (14-10), TAND tỉnh Long An mở phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) và năm đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Các đồng phạm gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi). Các bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo Điều 311 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) xảy ra tại Thiền Am bên bờ vũ trụ (hay còn gọi Tịnh thất Bồng Lai). Phiên tòa phúc thẩm được mở do có đơn kháng cáo của cả sáu bị cáo. Theo ghi nhận của PV, từ 7 giờ sáng, lực lượng an ninh đã có mặt tại tòa. Hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động luân phiên tuần tra, thắt chặt an ninh xung quanh khu vực tòa. Đúng 7 giờ 30, xe chở các bị cáo vào tòa và dẫn đi bằng lối sau. Trước đó, chiều ngày 13-10, Chánh án TAND tỉnh Long An – Lê Quốc Dũng cho biết, tòa án đã quyết định ngày 14-10 đưa ra xét xử phúc thẩm sáu bị cáo trong vụ án; tuy nhiên do luật sư của phía bị hại và bị cáo đã có đề nghị xin hoãn nên TAND đã đồng ý nhưng phải chờ HĐXX tuyên hoãn vào sáng hôm nay (14/10). HUỲNH DU