Về miền Tây thưởng thức đặc sản cá chốt kho tộ

Việc đi tour và trải nghiệm ngắn với quán xá ven đường đã làm giảm đi rất nhiều hấp lực của ẩm thực vùng miền nên chuyến đi được một thổ địa nằm vùng hướng dẫn sẽ giúp bạn thưởng thức được món ngon vùng miền đúng nghĩa. Và tôi đã có một chuyến đi như thế.

Cái khác đầu tiên là hết phải nghĩ món ăn nào của miền Tây cũng “ngọt ngây”. Ngọt ngây là khác ngọt ngào nhé. Nghĩa là cách ngọt của món ăn miền Tây lần này không còn gây phản ứng bởi những tay đầu bếp địa phương thực thụ. Như món bún nước lèo Sóc Trăng là một điển hình ngon, ngọt ngào đậm vị mà không “ngọt ngây”.

Rồi đến món nhứt bảng miền Tây là món cá kho tộ, kho tộ thì có thể kho đủ loại cá mà cá da trơn thì là thế mạnh của miền Tây như cá tra, cá ba sa, cá hú. Con nhỏ nhỏ là cá kèo, cá bống dừa, cá heo (tên nghe mới tưởng loại cá to mà là con nhỏ xíu xíu cũng loại da trơn), rồi tới cá chốt.

Cá chốt kho tộ còn có tên gọi khác là cá chốt kho quẹo, đây là món đặc sản ngon nhất mà tôi được thưởng thức trong chuyến về miền Tây kỳ này, mặc dù được đãi không biết bao nhiêu loại cá mà tôi vừa kể trên. Cá chốt ở miền Trung tôi gọi là cá ngạnh. Cái ngạnh ở mỏ con cá thành cái chốt ở miền Nam; con cá chốt miền Tây béo mập, tròn căng từ bụng trứng.

Cá chốt bao giờ cũng được làm sạch tước bỏ chốt từ chợ, mua về chỉ việc rửa sạch ráo nước là cho vào niêu đất ướp. Gia vị để ướp thì phải thắng chút nước đường là trước tiên cho ra màu cánh gián, rồi thì nước mắm, đường, ớt trái, ớt bột, hành tím, dầu ăn theo liều lượng cảm nhận của mỗi nhà, ở miền Trung thì ít ngọt, ở miền Nam thì ngọt hơn xíu ướp lâu lâu khoảng 1 giờ, trước khi kho cho ít nước dừa xiêm vào xâm xấp bắc lên bếp lửa kho riu riu đến khi cá kho quẹo lại là được.

Hôm đó, chúng tôi đã thưởng thức nồi cá chốt kho quẹo cùng bao nhiêu món ngon khác; nồi cá kho đó được truyền từ đầu bàn tới cuối bàn chỉ để thưởng thức với chén cơm trắng ST25 chính hiệu. Thật không hổ danh “Cần Thơ gạo trắng nước trong”. Thiệt không còn thấy món nào ngon hơn nữa.

