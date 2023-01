VFF chưa chọn người thay thế ông Park

(PLO)- Ngày 31-1, HLV Park Hang-seo chính thức hết hợp đồng với VFF sau hơn năm năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam và hiện tại theo đại diện VFF thì vẫn chưa có ứng cử viên nào ngồi vào ghế trống.

Những ngày qua, có nhiều tin đồn “phù thủy trắng” Philippe Troussier người Pháp từng huấn luyện các đội tuyển trẻ Việt Nam (VN) sẽ thay thế HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú cho biết VFF chưa tiếp xúc với bất kỳ HLV nào và vẫn trong quá trình thẩm định hồ sơ các ứng cử viên để chọn lựa.

Theo ông Tú, tiêu chí chọn lựa HLV cho đội tuyển quốc gia là có nhiều kinh nghiệm, am hiểu bóng đá Đông Nam Á và đặc biệt phù hợp văn hóa VN. Bên cạnh đó, thầy ngoại mới cho bóng đá VN sẽ nhận mức lương nằm trong khả năng tài chính của VFF.

Tiền lương cho HLV nước ngoài luôn là một vấn đề lớn của VFF do phần hỗ trợ từ cấp trên không nhiều và chủ yếu tự thân vận động kêu gọi tài trợ. VFF trong hơn năm năm qua không phải trả nhiều tiền cho HLV Park Hang-seo với phần chi trong hơn hai năm đầu khoảng 35.000 USD mỗi tháng do bầu Đức trả, cùng hợp đồng tái ký sau đó VFF chi mỗi tháng khoảng 50.000 USD. Đây là những con số không cao so với Indonesia trả lương tháng 132.000 USD cho HLV Shin Tae-yong, hay Thái Lan từng trả cho ông Nishino (người Nhật) gần 100.000 USD.

May mắn cho VFF là bóng đá VN thời của ông Park đã gặt hái nhiều thành tích vượt trội ngoài mong đợi, hơn hẳn các đồng nghiệp người Nhật, Hàn Quốc kể trên với ngôi á quân U-23 châu Á, bán kết ASIAD, tứ kết Asian Cup, hai chức vô địch SEA Games, một lần đăng quang AFF Cup, góp mặt ở vòng loại cuối World Cup. Đội tuyển VN của ông Park sớm đạt chỉ tiêu nằm trong tốp dưới 100 thế giới, số 1 Đông Nam Á duy trì suốt nhiều năm qua.

Những thành quả của HLV Park Hang-seo chính là sức ép rất lớn cho người kế nhiệm và cũng là áp lực cho VFF tìm thầy ngoại thay thế với một trạng thái lo lắng vì không biết có chọn người đủ khả năng mang về thành tích cao hơn, hoặc ít nhất là ngang bằng người cũ hay không. HLV giỏi cỡ ông Troussier có tiếng với làng bóng thế giới hơn ông Park thì chắc chắn mức lương VFF trả sẽ cao hơn lại không chắc có phù hợp với bóng đá VN.

Chính ông Park trước lúc ký hợp đồng với VFF đã rất lo lắng khi nhẩm tính bình quân thầy ngoại tồn tại ở làng bóng VN chỉ khoảng tám tháng, do sức ép dư luận rất lớn về thành tích cho đội tuyển quốc gia. Ông Park ban đầu cũng nghĩ chỉ cần có một năm yên ổn làm nghề nhưng cuối cùng đã kéo dài hơn năm năm với nhiều thành tích và dấu ấn đậm.

VFF dự định công bố HLV cho đội tuyển VN ngay trong tháng 2 và rất mong người mới thay ông Park Hang-seo sẽ đáp ứng đầy đủ những kỳ vọng của người yêu bóng đá.•

Ông Park tổ chức tiệc tri ân người hâm mộ Ngày 2-2, HLV Park Hang-seo sẽ đãi tiệc người hâm mộ VN tại khách sạn Grand Plaza (Hà Nội) diễn ra từ 18 giờ đến 20 giờ 30. Công ty đại diện của ông Park đã gửi thông tin trên trang cá nhân có nội dung: “Trong hơn năm năm gắn bó và cống hiến cho bóng đá VN, HLV Park Hang-seo đã nhận được tình cảm và sự cổ vũ vô bờ bến từ người hâm mộ. Công ty DJ Management và ông Park sẽ chung tay tổ chức một buổi gặp mặt để ông có thể tri ân những người hâm mộ luôn đồng hành trong suốt thời gian làm việc tại VN”. Ông Park sẽ chọn 30 người hâm mộ tham dự bữa tiệc gặp mặt và chia tay, sau khi ông chọn lựa những tài khoản đã đăng ký vào đường link trên Facebook của ông. Người tham dự đêm tri ân sẽ nhận kỷ niệm chương Park Hang-seo, quả bóng có chữ ký của ông và nhiều phần quà bất ngờ khác. TT

GIA HUY