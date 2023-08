Vì sao fan MU tệ nhất nước Anh?

(PLO)- Cuộc khảo sát mới khiến người hâm mộ Manchester United xấu hổ vì họ là những người rời sân vận động sớm nhất.

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Daily Star (Anh) hôm nay 31-8. Những người hâm mộ thường bị chỉ trích vì không ủng hộ đội nhà cho đến phút cuối cùng của trận đấu và ra về sớm. Một cuộc khảo sát cho thấy, các fan trung thành của Manchester United là những người tồi tệ nhất ở khía cạnh này.

Daily Star viết, các cổ động viên của Manchester United được mệnh danh là tệ nhất nước Anh khi họ rời trận đấu trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Có vô số lý do tại sao bất kỳ người hâm mộ nào có thể rời sân sớm, cho dù đó là vì kết quả trận đấu không diễn ra như mong muốn hay chỉ đơn thuần là họ về sớm vì giao thông, cụ thể là để tránh kẹt xe. Có vẻ như có rất nhiều fan ra về trước khi trận đấu kết thúc, 23% người hâm mộ Premier League thừa nhận đã rời sân trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ít nhất 1 trận ở mùa giải trước.

Một cuộc thăm dò mới do Betfair và YouGOV thực hiện đã hỏi 1.300 người hâm mộ bóng đá họ nghĩ gì về việc những người hâm mộ rời trận đấu sớm. Điều này bao gồm động cơ họ làm điều đó, nhóm fan đội nào tệ nhất khi rời sân sớm và người hâm mộ nghĩ gì về những người rời sân sớm.

Những fan MU đã được bầu chọn là tồi tệ nhất vì rời sân sớm, theo sát là Arsenal ở vị trí thứ hai và Manchester City ở vị trí thứ ba. Kết quả tốt trên sân cỏ cũng không đủ giúp giữ chân người hâm mộ ở lại sân đến hết trận. Một số fan nghĩ đội của họ vẫn giành kết quả tốt nếu không có họ ở trên sân cổ vũ.

Nhưng lí do chính các fan rời sân sớm không dễ đoán như một số người nghĩ. Daily Star thông tin, 61% người hâm mộ trả lời rằng họ rời sân sớm vì lí do liên quan đến lịch trình du lịch. 35% trả lời rằng họ làm vậy để tránh kẹt xe, trong khi một số khác cho biết họ rời sân sớm để về nhà. 30% thừa nhận họ ra về do đội nhà thua cuộc.

Các cầu thủ Arsenal đã chứng kiến fan của họ rời sân Emirates sớm sau trận thua 0-3 trước Brighton. Trận thua cay đắng ngay trên sân nhà này khiến “pháo thủ” chấm dứt cuộc đua vô địch Premier League với Manchester City mùa trước.

Người phát ngôn của Betfair Sam Rosbottom chia sẻ: “Người hâm mộ không còn phải xấu hổ lẻn ra ngoài nữa. Giờ đây bạn có thể vênh váo ra khỏi sân vận động với tư thế ngẩng cao đầu. Thời gian bù giờ thậm chí còn căng thẳng hơn và kéo dài hơn bao giờ hết do các quy định mới có hiệu lực trong mùa giải này.

Những người hâm mộ Arsenal và Man United đừng rời sân trước tiếng còi mãn cuộc vào Chủ nhật này, bởi họ sẽ được thưởng thức trận đấu và vẫn có thể vượt qua dòng xe cộ”.

Arsenal sẽ đối đầu với Manchester United trong trận cầu tâm điểm vòng 4 Premier League vào cuối tuần này trên sân Emirates. “Quỷ đỏ” đã thắng cả hai trận trên sân nhà Old Trafford ở mùa này, 1-0 trước Wolves và 3-2 trước Nottingham Forest.

Tuy nhiên, thành tích thi đấu trên sân khách của đoàn quân HLV Erik Ten Hag là cực kỳ tồi tệ. MU không thắng bất cứ trận nào trước 9 đội dẫn đầu Premier League mùa trước trên sân khách. Ở mùa này, MU cũng thua Tottenham 0-2 trên sân khách. Ngược lại, MU chơi cực kỳ ấn tượng trên sân nhà và đã trải qua 31 trận bất bại liên tục tại Old Trafford dưới thời HLV Erik Ten Hag.

Bây giờ, fan MU sẽ đối mặt với một thử thách khác về lòng kiên trì và sự kiên nhẫn khi đội nhà làm khách tại London trước Arsenal. Có vẻ như fan MU cần một điều gì đó để đủ dũng khí ở lại sân đến hết trận, giống như màn ngược dòng hạ Nottingham Forest 3-2 vừa qua trong thế bị dẫn trước 0-2 chỉ sau 4 phút bóng lăn.

Trong khi đó, “pháo thủ” Arsenal cũng gây thất vọng khi bị Fulham cầm hòa 2-2 trên sân nhà Emirates ở vòng đấu Premier League gần nhất. Sự thất vọng thường đi kèm với sự kỳ vọng cao. Và người hâm mộ Arsenal sẽ được kiểm tra sự kỳ vọng của mình có kết quả như thế nào trong cuộc đối đầu với “quỷ đỏ” thành Manchester.

