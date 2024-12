Vì sao xe gầm cao nguy hiểm hơn cho người đi bộ? 13/12/2024 16:07

(PLO)- Nghiên cứu mới của IIHS cho thấy xe gầm cao có nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng cho người đi bộ cao hơn so với xe gầm thấp.

Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ (IIHS) Hoa Kỳ vừa công bố một nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa chiều cao của xe và mức độ nghiêm trọng của chấn thương đối với người đi bộ trong các vụ va chạm.

Nghiên cứu mới của IIHS cho thấy xe gầm cao có nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng cho người đi bộ cao hơn so với xe gầm thấp. Ảnh: Motor1.

Xe gầm cao nguy hiểm cho người đi bộ hơn vì nó có tốc độ và chiều cao là hai yếu tố làm tăng nguy cơ chấn thương.

Nghiên cứu đã phân tích 202 vụ va chạm với người đi bộ và phát hiện ra rằng: Khi tốc độ xe tăng lên, khả năng người đi bộ bị thương nặng cũng tăng theo.

Xe gầm cao có nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng cho người đi bộ cao hơn so với xe gầm thấp.

Ví dụ khi tốc độ xe tăng từ 24 km/h lên 56 km/h, nguy cơ chấn thương nghiêm trọng tăng từ 9% lên 52%. Tuy nhiên, khi một chiếc xe bán tải cỡ trung (xe gầm cao) va chạm với người đi bộ ở cùng tốc độ, con số này tăng vọt từ 11% lên 91%.

Do đó, Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Hoa Kỳ khuyến nghị người lái xe gầm cao cần giảm giới hạn tốc độ.

IIHS cho rằng giới hạn tốc độ 40 km/h hiện tại ở các khu dân cư và trung tâm thành phố có thể là quá cao. Nghiên cứu này ủng hộ việc giảm giới hạn tốc độ ở những khu vực này để tăng cường an toàn cho người đi bộ.

Nghiên cứu này cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp nhiều giải pháp để cải thiện an toàn cho người đi bộ, bao gồm: Người lái xe nên giảm giới hạn tốc độ; Thiết kế xe an toàn hơn cho người đi bộ (ví dụ: đầu xe thấp hơn, dốc hơn); Đồng thời, nâng cao nhận thức của người lái xe về an toàn cho người đi bộ.