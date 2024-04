Việt Nam nêu quan điểm về việc nhiều nước liên tục diễn tập ở Biển Đông 11/04/2024 17:37

(PLO)- Bộ Ngoại giao Việt Nam đề cao duy trì an ninh và an toàn ở Biển Đông, kêu gọi các nước tuân thủ luật pháp quốc tế khi diễn tập trong khu vực.

Trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 11-4, các PV đã đặt câu hỏi về quan điểm của Việt Nam trước việc một số nước liên tục có hoạt động diễn tập ở Biển Đông với thời gian gần sát nhau.

Trả lời vấn đề này, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết: "Biển Đông là một trong những vùng biển quan trọng trong khu vực. Việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải, tự do hàng không, hàng hải trong khu vực Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) là mục tiêu lợi ích, trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia".

Việt Nam đề nghị hoạt động của các bên liên quan phải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Ảnh: TTXVN

"Việt Nam đề nghị hoạt động của các bên liên quan phải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu trên" - ông Việt nhấn mạnh.

Như PLO đưa tin, theo tờ China Military, ngày 8-4, Bộ Tư lệnh chiến khu Nam bộ thuộc quân đội Trung Quốc thông báo đã tổ chức “một cuộc tuần tra chiến lược hải quân và không quân chung ở Biển Đông vào ngày 7-4”.

“Mọi hoạt động quân sự gây rối tình hình Biển Đông, tạo các điểm nóng đều được kiểm soát” - theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh chiến khu Nam bộ.

Trong khi đó, trong tuyên bố chung ngày 6-4, các bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Nhật, Úc và Philippines thông báo bốn nước này sẽ tổ chức một “hoạt động hợp tác hàng hải” vào ngày 7-4 tại khu vực mà các nước này gọi là “vùng đặc quyền kinh tế của Philippines".

Theo tuyên bố chung, đây là cuộc tập trận toàn diện đầu tiên có sự tham gia của Mỹ, Nhật, Úc và Philippines nhằm thể hiện cam kết chung trong việc tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế “để ủng hộ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin nói rằng: “Những hoạt động này với các đồng minh Úc, Nhật và Philippines nhấn mạnh cam kết chung của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng tất cả quốc gia đều được tự do bay, đi lại và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép".

Theo tờ South China Morning Post, cuộc tập trận có sự tham gia của hai tàu chiến Philippines là BRP Gregorio del Pilar và BRP Ramon Alcaraz, cùng với tàu tuần dương USS Mobile của Mỹ, tàu khu trục JS Akebono của Nhật và tàu khu trục HMAS Warramunga của Úc.

Các cuộc diễn tập, tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila gia tăng về Biển Đông.