Vietnam Idol trở lại, 7 quán quân các mùa trước giờ ra sao?

(PLO)- Cùng bước ra với ngôi vị cao nhất tại Vietnam Idol, tuy nhiên quán quân các mùa lại có những lối đi khác nhau trên con đường nghệ thuật của mình.

Hôm 8-7, Vietnam Idol 2023 đã chính thức lên sóng tập đầu tiên để tìm thần tượng âm nhạc mới của Việt Nam sau 7 năm với dàn giám khảo nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Mỹ Tâm và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Nhân dịp này, cùng PLO nhìn lại những quán quân bước ra từ cuộc thi này với hành trình âm nhạc của họ.

Janice Phương, quán quân nước ngoài đầu tiên

Janice Phương là quán quân đầu tiên không phải là ca sĩ gốc Việt trong suốt 7 mùa của Vietnam Idol.

Tại Vietnam Idol mùa 7 (2016) Janice Phương được đánh giá cao về giọng hát cũng như khả năng làm chủ sân khấu. Đặc biệt là sự sáng tạo trong mỗi màn trình diễn của cô.

Tuy nhiên, dù bước ra khỏi chương trình với danh hiệu cao nhất nhưng Janice Phương lại không có quá nhiều hoạt động nổi bật mà chỉ đi hát tại các phòng trà, quán bar.

Tháng 3-2017, Janice Phương từng ra mắt MV Tâm Tư nhưng vẫn không được chú ý và nhanh chóng bị quên lãng. Hiện tại, tên tuổi Janice Phương vắng bóng trên bản đồ Vpop.

Trọng Hiếu vẫn chật vật khẳng định mình

Sinh ra và lớn lên tại Đức, nhưng khi về Việt Nam tham gia Vietnam Idol mùa 5 (2015) Trọng Hiếu nhanh chóng gây chú ý với giọng hát khàn đặc trưng cùng những vũ đạo đẹp mắt, phóng khoáng.

Bước ra khỏi cuộc thi, nam ca sĩ nhanh chóng ghi dấu với khán giả qua các sản phẩm như Say ah, Anh vẫn thấy, Em là bà nội của anh…

Ngoài ra,Trọng Hiếu còn tham gia các chương trình âm nhạc khác như Sao đại chiến và giành chiến thắng.

Dù trên bản đồ Vpop, cái tên Trọng Hiếu không quá nổi bật và nam ca sĩ vẫn chật vật khẳng định tên tuổi nhưng anh vẫn cho thấy mình là một ca sĩ toàn năng.

Gần đây nhất, Trọng Hiếu đã làm đội trưởng trong chương trình Street dance Vietnam mùa 1 và tham gia cuộc thi hát Eurovision của Đức.

Nhật Thủy được nhớ bởi tài năng giả giọng

Là quán quân được đánh giá cao trong Vietnam Idol mùa 5 (2013) bởi kỹ thuật cũng như tố chất.

Thế nhưng, sau khi bước ra khỏi chương trình, hoạt động nghệ thuật của Nhật Thủy lại không mấy nổi bật, album Tỉnh giấc ra mắt hồi 2015 cũng không gây tiếng vang.

Phải đến khi tham gia Gương mặt thân quen mùa 3 (2015) cái tên Nhật Thủy mới được nhớ đến nhiều. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn khi có thể giả giọng nhiều ca sĩ như Cẩm Ly, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Tâm…

Sau chương trình, Nhật Thủy lên xe hoa cùng doanh nhân Ngô Quỳnh hồi 2017 và tập trung lo cho tổ ấm gia đình. Năm 2019, Nhật Thủy tung MV Cô đơn vì ai nhưng cũng không gây ấn tượng.

Năm 2020, Nhật Thủy trở lại với Gương mặt thân quen và giành ngôi vị quán quân. Đến hiện tại giọng ca sinh năm 1991 vẫn chưa có bất kỳ hoạt động nào.

Ya Suy rời khỏi showbiz

Trong suốt 7 mùa của Vietnam Idol, Yasuy là quán quân gây tranh cãi nhiều nhất khi đánh bại Hoàng Quyên, một giọng ca được đánh giá cao tại cuộc thi vào thời điểm đó.

Sau khi bước ra từ chương trình, Ya Suy nhanh chóng ra mắt MV Về với lúa hồi cuối 2013 nhưng không gây tiếng vang, sau đó nam ca sĩ dần biến mất khỏi showbiz.

Năm 2014, Yasuy bất ngờ bị tố phụ tình và bỏ rơi con, dù đã lên tiếng thừa nhận nam ca sĩ vẫn bị công chúng chỉ trích. Sau đó đến năm 2017, nam ca sĩ bất ngờ trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc tự sáng tác Gửi người anh yêu dấu thế nhưng vẫn không tạo được dấu ấn.

Uyên Linh, giọng ca luôn được đánh giá cao

Vietnam Idol mùa 3 (2010) được xem là thành công nhất trong các mùa vì có nhiều giọng ca tài năng tham gia như Uyên Linh, Văn Mai Hương, Trung Quân, Bích Phương, Lân Nhã…

Uyên Linh được đánh giá là một quán quân xứng đáng giữa một loạt giọng ca tài năng nhờ giọng ca nội lực, tư duy nghệ thuật tốt.

Bước ra khỏi cuộc thi Uyên Linh nhanh chóng tạo tiếng vang với các bản hit Cảm ơn tình yêu, Chỉ là giấc mơ, Giấc mơ tôi...

Dù trong hành trình nghệ thuật vướng không ít ồn ào, nhưng Uyên Linh vẫn cho thấy một ca sĩ thực lực cùng danh tiếng được nhiều người yêu mến.

Quốc Thiên chàng lãng tử ballad của Vbiz

Đánh bại nhiều giọng ca đáng gờm thời điểm đó như Thanh Duy, Kim Duyên… Quốc Thiên đã giành được ngôi vị cao nhất của Vietnam Idol mùa 2 (2009).

Sau khi ra khỏi cuộc thi, Quốc Thiên đầu quân công ty của nhạc sĩ Đức Trí và gây chú ý với các album Hát cùng tôi (2009), Because I Love You (2010), When You Are Quiet (2013).

Tuy nhiên, sau khi rời công ty, Quốc Thiên lại loay hoay khẳng định mình trên bản đồ âm nhạc.

Năm 2014, nam ca sĩ ra mắt ca khúc Chiếc lá mùa đông, mang âm hưởng ballad. Sau đó, Quốc Thiên chú trọng đầu tư ngoại hình thậm chí có giai đoạn nam ca sĩ biến mất khỏi showbiz.

Năm 2017 Quốc Thiên tham gia chương trình Gương mặt thân quen và đạt giải ba. Ngoài ra, nam ca sĩ còn tham gia gameshow như Ai mới là cao thủ. Trời sinh một cặp (mùa 5)...

Sau khi thẩm mỹ thành công Quốc Thiên dần trở lại với âm nhạc. Nam ca sĩ cũng tham gia các show mini và theo đuổi dòng nhạc ballad.

Phương Vy lận đận dù 2 lần quán quân

Giành ngôi vị cao nhất tại Vietnam Idol mùa đầu tiên (2008) ở tuổi 20, Phương Vy nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc vào thời điểm đó.

Sau đó, nữ ca sĩ nhanh chóng gây chú ý với các ca khúc như Lúc mới yêu, Có đôi lần… nhưng vẫn chưa thể giúp cô bứt phá.

Đến năm 2014, Phương Vy tiếp tục thử sức và giành quán quân tại Tuyệt đỉnh tranh tài, từ đó tên tuổi nữ ca sĩ mới được chú ý nhiều hơn.

Tuy nhiên, sau đó Phương Vy dần "im hơi lặng tiếng" và mất tích tại làng giải trí Việt.

Năm 2015, Phương Vy lên xe hoa với ông xã người Mỹ tên Sean Trace và có cô con gái tên Alani vào năm 2016.

Có mái ấm gia đình viên mãn, nhưng con đường nghệ thuật của Phương Vy lại không quá nổi bật. Có giai đoạn, nữ ca sĩ bị mỉa mai khi tăng cân mất kiểm soát nhưng nhờ sự động viên của ông xã Phương Vy nhanh chóng lấy lại phong độ.

Được biết, hiện tại Phương Vy tập trung lo cho gia đình, thỉnh thoảng cô nhận tham gia biểu diễn các đêm nhạc, phòng trà…

