Vinicius giành giải FIFA The Best với khoảng cách sít sao 18/12/2024 09:31

(PLO)- Vinicius giành giải FIFA The Best sau cơn thịnh nộ của ngôi sao Real Madrid này về giải Quả bóng vàng thế giới.

Rodri đã gây tranh cãi khi giành giải Quả bóng vàng thay vì tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid nhưng cầu thủ người Brazil của Real Madrid đã giành lại chiến thắng khi đánh bại tiền vệ của Manchester City để giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2024 của FIFA (FIFA The Best 2024) dành cho nam.

Vinicius giành giải FIFA The Best - Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA dành cho nam sau thành tích xuất sắc năm 2024 cùng Real Madrid vô địch La Liga và Champions League. Vinicius Jr, 24 tuổi, đã để vuột mất Quả bóng vàng năm nay vào tay tiền vệ Rodri của Manchester City, một quyết định gây tranh cãi khiến Real Madrid tức giận tẩy chay lễ trao giải. Nhưng cầu thủ người Brazil đã được đền đáp trong cuộc bỏ phiếu mới nhất, khi được trao giải FIFA The Best 2024 dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất năm trong buổi lễ tại Qatar do liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức.

Vinicius giành giải FIFA The Best. ẢNH: GETTY

Đã có mặt tại thủ đô Doha (Qatar) trước trận chung kết World Cup Liên lục địa giữa Real Madrid với Pachuca, Vinicius đã nâng cao danh hiệu cá nhân FIFA The Best. Cầu thủ 24 tuổi này và các đồng đội ở Real Madrid đã tẩy chay lễ trao giải Quả bóng vàng vào tháng 10, tức giận với quyết định trao giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong năm cho Rodri.

Vinicius Jr phát biểu trên sân khấu khi nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA: "Tôi nghĩ rằng thật không thể khi đến được đây, trên sân khấu này. Tôi đến từ một nơi nhỏ bé, gần với đói nghèo và tội phạm. Bây giờ tôi đã ở đây. Tôi muốn cảm ơn những người đã bỏ phiếu cho tôi, các cầu thủ, HLV, người hâm mộ. Điều này rất quan trọng đối với tôi”.

Rodri về đích ở vị trí thứ hai, chỉ kém Vinicius Jr năm điểm, với ngôi sao người Anh Jude Bellingham về đích ở vị trí thứ ba. Aitana Bonmati của Barcelona được vinh danh là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm mùa thứ hai liên tiếp.

HLV của Vinicius Jr tại Real Madrid là Carlo Ancelotti đã giành giải HLV nam hay nhất năm. Ngoài ra còn có giải thưởng cho các cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League là thủ môn Emiliano Martinez của Aston Villa và tiền đạo Alejandro Garnacho của Manchester United.

FIFA xướng tên Vinicius giành giải FIFA The Best. ẢNH: GETTY

Martinez đã giành giải thưởng thủ môn nam hay nhất năm, trong khi Garnacho giành giải thưởng Puskas – bàn thắng đẹp nhất năm nhờ pha lập công xe đạp chổng ngược ngoạn mục trong chiến thắng của Manchester United trước Everton vào tháng 11-2023.

Sống lại khoảnh khắc ghi bàn thắng của mình, Garnacho chia sẻ với khán giả tại Doha qua một đoạn video: "Diogo Dalot đã tạt bóng, bóng ở phía sau tôi một chút, nên không thể đánh đầu được.

Khi bóng còn trên không, tôi nghĩ đã đến lúc phải thực hiện. Tôi đã thử kỹ thuật này rất nhiều lần trong quá trình tập luyện. Tôi nghĩ, “Đã đến lúc thực hiện rồi, để xem điều gì sẽ xảy ra”. Và tôi đã ghi bàn, thật hoàn hảo!".