Messi và các đội trưởng công khai phiếu chọn Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2024 18/12/2024 12:23

(PLO)- Vinicius Jr, ngôi sao của Real Madrid, đã chính thức khẳng định vị thế của mình khi vượt qua những đối thủ nặng ký để giành danh hiệu FIFA Best - Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2024, với bí mật từ các lá phiếu.

Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2024 là sự công nhận xứng đáng dành cho ngôi sao người Brazil, người đã có một mùa giải xuất sắc khi cùng Real Madrid giành chức vô địch La Liga và Champions League.

Trong một cuộc đua sít sao với tiền vệ Rodri (Manchester City) và đồng đội Jude Bellingham, Vinicius đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi không chỉ chinh phục các chuyên gia mà còn giành trọn trái tim người hâm mộ trên toàn thế giới. Chiến thắng của sự bền bỉ và tỏa sáng đúng lúc Vinicius Jr giành chiến thắng chung cuộc với 48 điểm, hơn Rodri đúng 5 điểm. Bellingham, một cái tên đang lên khác tại Real Madrid, xếp ở vị trí thứ ba với 37 điểm, trong khi hậu vệ Dani Carvajal – một bất ngờ thú vị – đứng thứ tư với 31 điểm.

Công thức bình chọn Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2024 được chia làm bốn nhóm: đội trưởng và HLV đội tuyển quốc gia, truyền thông, và người hâm mộ. Mỗi nhóm bầu chọn theo hệ thống 5 điểm cho vị trí đầu, 3 điểm cho vị trí thứ hai, và 1 điểm cho vị trí thứ ba, sau đó được tổng hợp để xác định người chiến thắng. Điểm nhấn trong cuộc bình chọn chính là sự áp đảo của Vinicius trong nhóm các đội trưởng đội tuyển quốc gia, nơi anh nhận được 617 điểm, bỏ xa Rodri (373 điểm).

Vinicius đã đoạt giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2024. Ảnh: GETTY.

Vinicius nhận được sự tín nhiệm từ các đồng đội tại Real Madrid. Luka Modric (Croatia) và David Alaba (Áo) đều đặt anh ở vị trí số một. Đội trưởng Brazil Danilo không ngần ngại lựa chọn người đồng hương, xếp Vinicius trên cả Jude Bellingham và Lamine Yamal. Nhiều đội trưởng khác trên toàn thế giới cũng dành phiếu bầu cao nhất cho Vinicius, bao gồm Mohamed Salah (Ai Cập), Martin Odegaard (Na Uy), và Virgil van Dijk (Hà Lan).

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Đội trưởng tuyển Anh Harry Kane ưu tiên Rodri, chỉ dành 1 điểm cho Vinicius. Tương tự, Son Heung-min (Hàn Quốc) cũng đặt tiền vệ người Tây Ban Nha ở vị trí cao nhất. Đáng chú ý, Lionel Messi – đội trưởng Argentina và ba lần đoạt FIFA Best – chọn Vinicius ở vị trí thứ ba, sau Lamine Yamal và Kylian Mbappe.

Dù về nhì, Rodri lại chiếm ưu thế trong nhóm HLV (461 điểm so với 438 của Vinicius) và truyền thông (543 so với 538). Tuy nhiên, cách biệt lớn ở nhóm người hâm mộ đã giúp Vinicius bứt phá ngoạn mục. Cụ thể, Vinicius nhận được 1,1 triệu phiếu bầu từ người hâm mộ – con số áp đảo so với 264.835 phiếu của Rodri. Điều này cho thấy sức hút mãnh liệt và tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Brazil đối với cộng đồng bóng đá toàn cầu.

Rodri sau khi giành Quả bóng vàng đã về nhì giải FIFA Best. Ảnh: GETTY.

Một điều thú vị là tại đội tuyển Tây Ban Nha, nơi Rodri được kỳ vọng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối, cả đội trưởng Alvaro Morata và HLV Luis de la Fuente lại chọn Dani Carvajal – đồng đội của họ tại Real Madrid – làm lựa chọn số một, xếp Rodri ở vị trí thứ hai. Ở phía Bồ Đào Nha, phiếu bầu đội trưởng thay vì thuộc về Cristiano Ronaldo lại do Bernardo Silva đưa ra, với lựa chọn lần lượt là Rodri, Vinicius và Haaland.

Vinicius Jr từng gây tranh cãi khi bị bỏ qua tại giải Ballon d’Or 2024, nơi Rodri được vinh danh. Tuy nhiên, với chiến thắng tại FIFA Best, ngôi sao Real Madrid đã chứng minh giá trị của mình qua màn trình diễn ổn định và những khoảnh khắc quyết định trong mùa giải. Từ một tài năng trẻ bị hoài nghi, Vinicius đã vươn mình trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ và cả giới chuyên môn.

Messi có cách chọn lựa khác về Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2024. Ảnh: GETTY.

Chiến thắng tại FIFA Best không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực của Vinicius mà còn khẳng định vị trí của anh trong ngôi đền huyền thoại bóng đá. Đây có lẽ chỉ là một chặng đường trong hành trình của anh – một hành trình mà ngọn lửa nhiệt huyết và khát vọng chinh phục vẫn còn cháy rực.

Người hâm mộ Real Madrid và bóng đá thế giới chắc chắn sẽ tiếp tục dõi theo từng bước chân của Vinicius, không chỉ vì anh là người chiến thắng hôm nay, mà vì anh là biểu tượng cho sự bền bỉ, sáng tạo và khát vọng vươn lên. FIFA Best 2024 đã gọi tên Vinicius, nhưng những gì anh cống hiến chắc chắn sẽ còn vang xa hơn thế.