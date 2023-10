Vô địch ASIAD và quyền được miễn nghĩa vụ quân sự như Son Heung-min

Với các tuyển thủ trẻ Hàn Quốc, việc giành huy chương vàng tại ASIAD hay Olympic không chỉ mang lại vinh dự cho nền bóng đá nước nhà mà còn được miễn nghĩa vụ quân sự. Cần biết nam giới ở Hàn Quốc có đầy đủ sức khỏe trước 28 tuổi đều phải bắt buộc phục vụ trong quân đội ít nhất 18-21 tháng.

Ngôi sao Son Heung-min được hưởng đặc ân khi vô địch ASIAD

Tuy nhiên, Hàn Quốc cho phép những thành viên xuất sắc trong thể thao, văn hóa đại chúng, nghệ thuật, hoặc trình độ học vấn cao, được hoãn nghĩa vụ quân sự cho đến tuổi 30 hoặc được miễn. Luật này đã tác động đến sự nghiệp của một số tên tuổi lớn như ba thành viên nhóm nhạc siêu sao toàn cầu BTS đang phục vụ trong quân đội, hay nhóm SUGA vừa lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 22-9.

Nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở Hàn Quốc sẽ miễn đối với những VĐV giành huy chương Olympic hoặc huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á. Ngôi sao Son Heung-min, đội trưởng CLB Tottenham Hotspur, đang chơi ở Premier League đã được miễn nghĩa vụ vào năm 2018, sau khi vô địch ASIAD 18 với trận chung kết thắng Nhật Bản, dù sau đó anh vẫn tự chọn thời gian trải qua đào tạo quân sự trong ba tuần.

Trước trận chung kết ASIAD 19, HLV Hwang Sun-hong của tuyển Olympic Hàn Quốc chia sẻ: “Chúng tôi nhất định phải thắng Nhật Bản, không có mục tiêu nào khác. Tôi biết các cầu thủ sẽ dồn mọi thứ mình có trong trận cuối cùng để giành chiến thắng”.

Khát khao vô địch của các cầu thủ Olympic Hàn Quốc

Hầu hết cầu thủ Hàn Quốc chơi bóng ở nước ngoài do không muốn dở dang sự nghiệp đá bóng và ảnh hưởng đến hợp đồng với CLB chủ quản nên rất muốn học theo đàn anh Son Heung-min để không phải về nước đi nghĩa vụ quân sự. Với thành phần Olympic Hàn Quốc hiện tại, ngôi sao khát khao vô địch nhất là Lee Kang-in - tiền vệ vừa ký hợp đồng với Paris St Germain vào mùa hè năm nay.

Do chưa phục hồi hoàn toàn chấn thương nhưng trước trận chung kết quan trọng với Nhật Bản, Lee Kang-in chia sẻ: “Việc tôi có ra sân hay sẽ thi đấu bao nhiêu phút trong trận chung kết là tùy thuộc HLV nhưng điều đấy không quan trọng bằng việc Hàn Quốc giành được huy chương vàng”. Trong trận tứ kết thắng chủ nhà Trung Quốc, Lee Kang-in thi đấu 30 phút. Đến trận thắng Uzbekistan 2-1 ở bán kết, Lee thi đấu được 60 phút.

Đối thủ của Hàn Quốc là Olympic Nhật Bản bước vào trận chung kết, với lứa cầu thủ nòng cốt trẻ trung dưới 21 tuổi đã vắt sức nhiều trong trận thắng Triều Tiên 2-1 ở tứ kết và giải mã hiện tượng Hong Kong với chiến thắng 4-0 tại bán kết.

HLV Go Oiwa của Olympic Nhật Bản cũng có chút lo ngại các học trò gặp thử thách về thể lực và non nớt kinh nghiệm hơn so với đối thủ: “Chúng tôi đã nghĩ đến trận chung kết với Hàn Quốc từ trước đó. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là Nhật Bản sẽ giành chiến thắng mà không có bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào xảy ra cho các cầu thủ”.

Olympic Nhật Bản đang rất khao khát đòi món nợ sau trận chung kết ASIAD 18 - 2018 với cái thua 1-2 ở hiệp phụ (hòa 0-0 trong 90 phút) khiến họ không đạt được cột mốc lần thứ hai vô địch ASIAD. Còn với Hàn Quốc, mong mỏi của tập thể này là đội bóng đầu tiên có lần thứ ba liên tiếp lên ngôi và kéo dài kỷ lục sáu lần vô địch ASIAD cùng những đặc quyền như đàn anh Son Heung-min đã được hưởng.•

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT