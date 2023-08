VPBank nhận giải thưởng Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN 2023

(PLO)- Chào đón sinh nhật 30 tuổi, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã nhận nhiều giải thưởng quốc tế uy tín, khẳng định vị thế nhà băng hàng đầu chuyển đổi số, tạo hệ sinh thái số toàn diện, nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng.

Đó là giải thưởng Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN 2023 do Diễn đàn Kinh doanh IoT Châu Á ( 2023 AIBP Enterprise Innovation - AIBP) trao tặng và giải thưởng Ứng dụng tài chính hàng đầu Việt Nam dành cho dịch vụ ngân hàng số toàn năng VPBank NEO do Data. AI vinh danh.

Giải thưởng Doanh nghiệp Sáng tạo ASEAN được Diễn đàn Kinh doanh IoT châu Á (Asian Internet of Things Business Platform - AIBP) khởi xướng từ năm 2017, ghi nhận các tổ chức doanh nghiệp, tiên phong chuyển đổi số tạo nên dấu ấn tăng trưởng đột phá.

Vượt qua hàng ngàn đối thủ tại 10 quốc gia ASEAN, với nhiều vòng thẩm định, VPBank đã đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của hội đồng đánh giá như chiến lược chuyển đổi số, thành tựu ấn tượng về số hóa, tốc độ tăng trưởng doanh thu và khách hàng, ứng dụng công nghệ vượt trội, hiện đại hàng đầu thế giới vào hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh…

Theo đó, nhà băng đã có lộ trình số hóa cụ thể, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, nền tảng điện toán đám mây nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và gia tăng trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng đã thiết lập hệ sinh thái số toàn diện với nhiều sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính đa dạng được “may đo” phù hợp với nhu cầu của khách hàng. VPBank cũng đầu tư xây dựng một hệ thống website phong cách thương mại điện tử hiện đại bậc nhất Việt Nam. Nhờ đó, lượng khách hàng số đã tăng gấp 5 lần cùng với 96% giao dịch được thực hiện trên các kênh số hóa.

Chiến lược nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên kênh số hóa thông qua sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiếp tục được ngân hàng chú trọng triển khai. Tiêu biểu như eKYC( định danh khách hàng trực tuyến), giúp khách hàng vượt qua mọi rào cản địa lý và thời gian để đăng ký mở tài khoản 100% online dựa trên các thông tin sinh trắc học mà không cần gặp mặt trực tiếp như quy trình truyền thống.

Luôn xác định số hóa là nền tảng cốt lõi của tăng trưởng, năm 2021 sản phẩm ngân hàng số hóa toàn năng VPBank NEO - một siêu ứng dụng của VPBank được đầu tư toàn diện và liên tục cải tiến.VPBank NEO tích hợp toàn bộ các tiện ích, tính năng của ngân hàng điện tử, áp dụng các công nghệ nhận diện sinh trắc học tiên tiến nhất, giúp khách hàng giao dịch đơn giản, tiện lợi với tính an toàn và bảo mật cao. Điểm khác biệt lớn nhất của VPBank NEO là việc ứng dụng các công nghệ AI, Machine Learning trên các hệ thống nền tảng Digital Marketing, Digital Banking để thực hiện tương tác, hỗ trợ khách hàng trên từng hành trình. Với những giá trị vượt trội, hiện số lượng người dùng VPBank NEO đã cán mốc hơn 7 triệu người, với số lần đăng nhập trung bình đạt 1,8 triệu lượt mỗi ngày, ngày cao điểm có thể lên tới 2 triệu lượt mỗi ngày. Tổng số lượng giao dịch trong nửa đầu năm 2023 đạt 188 triệu giao dịch, gấp 2.5 lần so với cùng kì 2022. Giá trị giao dịch bình quân mỗi tháng đạt trên 300 nghìn tỷ đồng.

Với tính năng vượt trội, ngân hàng số hóa toàn năng của VPBank NEO cũng đã được giải thưởng Top Publisher Awards của Data.AI gọi tên ở hạng mục Ứng dụng tài chính hàng đầu Việt Nam.

Data.AI là nhà cung cấp thông tin dữ liệu thị trường uy tín trên nền tảng thiết bị di động trên toàn cầu. Giải thưởng Top Publisher Awards in the Top Finance Apps category in Vietnam được Data.AI khởi xướng từ năm 2012 nhằm ghi nhận cho các công ty, doanh nghiệp đạt thành tựu nổi bật các dịch vụ trên thiết bị di động quy mô toàn thế giới. VPBank NEO tạo ấn tượng với hội đồng thẩm định bởi tính năng ứng dụng tài chính vượt trội, tiện ích, hiện đại, tốc độ tăng trưởng vượt bậc của số lượng người dùng cũng như giá trị lợi nhuận mà sản phẩm mang lại cho doanh nghiệp. VPBank NEO được đánh giá dựa trên hai chỉ số bao gồm thống kê Data.AI về số lượt tải các ứng dụng tài chính trên Ios App Store, Google Play năm 2022 và số liệu DNA tính đến ngày 1/6/2023.

Việc Top Publisher Awards in the Top Finance Apps category in Vietnam của Data.AI xướng tên ở hạng mục Ứng dụng tài chính hàng đầu Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định VPBank NEO là ngân hàng số toàn năng, hội tụ công nghệ dẫn đầu xu thế, mang đến hệ sinh thái đa tiện ích, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính số của khách hàng.

Giải thưởng doanh nghiệp sáng tạo ASEAN và Ứng dụng tài chính hàng đầu Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của VPBank trên hành trình số hóa toàn diện với 3 mũi nhọn: sản phẩm; xây dựng ngân hàng số; và kết nối, mở rộng hợp tác với các đối tác. Những giải thưởng quan trọng này tiếp tục là động lực để VPBank tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy số hóa toàn diện, nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính vượt trội, đưa nhà băng sớm hoàn thành mục tiêu nằm trong top 3 Ngân hàng hàng đầu Việt Nam và top 100 ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á.

