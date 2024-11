VTV Bình Điền Long An vô địch giải bóng chuyền nữ quốc gia 18/11/2024 12:39

(PLO)- VTV Bình Điền Long An đã có thành tích xuất sắc và hoàn thành mục tiêu chơi ở trận chung kết, đồng thời lên ngôi vô địch.

Tối 17-11, đã diễn trận chung kết giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai và VTV Bình Điền Long An. Sau hơn một tuần thi đấu sôi nổi, đây là hai đội bóng đã xuất sắc góp mặt ở trận cuối cùng của giải đấu.

VTV Bình Điền Long An đã lên ngôi vô địch sau 6 năm chờ đợi. Ảnh: VTVBĐLA

Sau 6 năm chờ đợi, cuối cùng người dân Long An mới được chứng kiến đội bóng quê nhà VTV Bình Điền Long An vào chơi trận chung kết của giải bóng chuyền VĐQG. Đây cũng là mục tiêu mà đội đã đặt ra tại buổi lễ xuất quân đội bóng chuyền nữ Long An vào đầu tháng 5.

Ngọc Hoa trở lại thi đấu xuất sắc ở giai đoạn II giúp Long An vô địch. Ảnh: VTVBĐLA

Sự trở lại của Ngọc Hoa ở Giai đoạn II đã giúp Long An đánh bại những đối thủ mạnh như Binh chủng Thông tin, LPB Ninh Bình để tiến tới trận đấu cuối cùng.

Bước vào trận chung kết, VTV Bình Điền Long An có sự thi đấu ổn định của chuyền hai Kim Thoa cùng với sự thi đấu năng nổ, đầy quyết tâm của các VĐV trẻ như Trà My, Như Anh, Khánh Vy.

Hóa Chất Đức Giang Lào Cai lại có lợi thế khi có sự cổ vũ đông đảo của các khán giả tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, đối thủ VTV Bình Điền Long An cho thấy lý do tại sao họ có mặt ở trận chung kết. Ngay ở set 1, Long An liên tục dẫn điểm và có chiến thắng ở set mở màn với điểm số 25-15

Thất bại trong set 1, tưởng rằng các cầu thủ HCĐG Lào Cai xuống tinh thần, nhưng họ bất ngờ chơi rất hay ở set 2, với sự thi đấu tỏa sáng của ngoại binh Chepchumba, cùng với sự thi đấu mạnh mẽ của các cá nhân như Bích Thủy, Hồng Ngát đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, VTV Bình Điền Long An đã thúc thủ 13-25.

Bước vào set 3, HLV Thái Quang Lai đã sốc lại tinh thần cho các học trò, cùng với sự dìu dắt của Ngọc Hoa, các cầu thủ VTV Bình Điền Long An có thế trận phòng ngự chặt chẽ và tấn công mạch lạc giúp đội nhà có chiến thắng 25-20.

VTV Bình Điền Long An vô địch giải bóng chuyền quốc gia 2024. Ảnh: VTVBĐLA

Tiếp nối mạch hưng phấn từ chiến thắng quan trọng này, Long An liên tiếp ghi điểm ở đầu set đấu để dẫn 7-1. HCĐG Lào Cai thi đấu chệch choạt liên tục mắc lỗi, những pha tấn công không còn sắc sảo như ở set 2.

Kim Thoa đạt giải VĐV chuyền hai xuất sắc của giải đấu. Ảnh: VTVBĐLA

Nắm được lợi thế VTV Bình Điền Long An mạnh mẽ thi đấu về đích. Nguyễn Thị Trà My đã ghi điểm số quyết định từ đường chuyền đẹp của Kim Thoa, mang về chiếc cúp VĐQG sau 6 năm chờ đợi.

Libero Khánh Đang nhận giải VĐV phòng thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: VTVBĐLA

Đây là lần thứ 5 vô địch của VTV Bình Điền Long An tại sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam. Ngoài chức vô địch Long An có hai cá nhân đạt thành tích xuất sắc là VĐV Kim Thoa chuyền hai xuất sắc nhất và VĐV Khánh Đan đạt giải VĐV phòng thủ xuất sắc nhất giải.

Thanh Thúy cùng đồng đội ăn mừng chức vô địch bóng chuyền nữ quốc gia. Ảnh: VTVBĐLA

Lên ngôi vô địch, VTV Bình Điền Long An còn có sự cổ vũ và chúc mừng của Trần Thị Thanh Thúy. Tay đập vừa chia tay CLB Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ) đã bất ngờ xuất hiện ở nhà thi đấu Lào Cai cổ vũ cho các đồng đội CLB VTV Bình Điền Long An.