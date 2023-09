Vụ cháy ở Bình Thuận: Điều kỳ diệu không xảy ra nhưng có những tấm gương quên mình, tử tế

Ngày mai (3-9), theo dự kiến, gia đình, bạn bè sẽ đưa anh Nguyễn Hữu Đốn, người phụ hồ bất chấp nguy hiểm lao vào vụ hỏa hoạn cứu người, đến nơi yên nghỉ cuối cùng.

Một thanh niên hiền hậu, chăm chỉ, tử tế

Đốn ra đi ở tuổi 35 tuổi, bỏ lại vợ và hai con thơ đang học lớp 7 và lớp 5. Rồi đây, hai đứa trẻ sẽ phải tự đến trường mà ba đã không còn nữa để hàng ngày đưa đón.

Hiền hậu, không nhậu nhẹt, lễ phép, chăm chỉ đó là những gì hàng xóm ở Phong Nẫm (Phan Thiết, Bình Thuận) nhận xét về người thanh niên này.

Mỗi ngày sau khi dậy sớm đưa con đi học, Đốn đến công trình làm phụ hồ còn vợ làm nghề may vá và đến nay vẫn còn ở nhờ nhà cha mẹ. Vì thế, chiều sau khi làm phụ hồ về, Đốn nhận chở bia, nước ngọt cho người thân để kiếm thêm.

Ngoài ra anh còn nuôi được bốn con bò hàng đêm vẫn tranh thủ đi cắt cỏ cho bò ăn để làm vốn. Hiện bốn con bò, cha anh Đốn đã bán đổ bán tháo lỗ cả năm triệu đồng để làm chút vốn liếng cho hai đứa cháu và quan trọng đàn bò không còn ai chăm sóc khi anh Đốn đã mất…

Bận rộn tối mặt là thế nhưng hàng xóm có việc chỉ cần gọi một tiếng là anh Đốn có mặt vui vẻ giúp đỡ nhiệt tình.

Chiều muộn 31-8, sau khi làm phụ hồ về, Đốn tranh thủ giao nước khoáng cho khách vừa mới cởi đồ, xúc tô cơm chưa kịp ăn thì nghe mọi người hô hoán có vụ cháy nhà cách đó hơn 50m.

Bất chấp lửa lớn, lao vào cứu người

Đốn quăng tô cơm chạy về hướng đám cháy. Khi biết trong nhà đang có ba mẹ con bị kẹt và thấy những người bên phía cây xăng đối diện đang dùng bình chữa cháy mini cứu hỏa nhưng bất thành vì lửa bao trùm quá lớn.

Suy nghĩ rất nhanh, Đốn chạy qua cây xăng lấy cây búa tạ vòng ra sau nhà tìm cách phá tường cứu ba mẹ con nạn nhân. Theo những người chứng kiến, Đốn quai búa liên tục phá một lỗ lớn ở vách tường phía sau.

Tuy nhiên lửa, khói từ lỗ phá này tuôn ra ngùn ngụt khiến những người tham gia cứu nạn phải chạy dạt hết ra ngoài. Không chùn bước, người thanh niên này vẫn bất chấp nguy hiểm, chạy vòng ra sau nhà tìm cách cứu những người đang kẹt trong hỏa hoạn và không may bị điện giật ngã xuống.

Người thanh niên này ngã xuống khi các nạn nhân vẫn chưa được cứu, ngã xuống khi bụng vẫn còn đói, chưa kịp ăn tối… Và anh mãi mãi không thể đến gần an ủi, lau nước mắt cho hai con thơ khi hai đứa nhỏ cứ nhìn di ảnh ba mà khóc.

Điều kỳ diệu đã không xảy ra khi cả ba mẹ con nạn nhân bị kẹt trong hỏa hoạn đều không qua khỏi nhưng vụ hỏa hoạn đã xuất hiện những người hùng mà hành động dũng cảm, quên mình của anh Nguyễn Hữu Đốn đáng được tôn vinh, công nhận.

Hai đứa con của anh Đốn sẽ tự hào khi có người cha tử tế, dũng cảm cứu người trong hỏa hoạn...

Trong chiều 2-9, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, sẽ đến truy tặng bằng khen và trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Hữu Đốn và thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình ba mẹ con gặp nạn trong vụ hỏa hoạn.

Ngày 2-9, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký văn bản khẩn gởi Sở LĐTB&XH, Công an tỉnh và UBND TP Phan Thiết, yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ xét duyệt công nhận liệt sĩ đối với anh Nguyễn Hữu Đốn, tham mưu UBND tỉnh đề nghị theo qui định.

Trước đó, ngày 1-9, Đại tá Lê Quang Nhân, Gíam đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đã có công văn gởi UBND tỉnh. “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về việc quan tâm, xem xét công nhận liệt sỹ đối với công dân có hành động dũng cảm, hy sinh bản thân để cứu người; căn cứ Nghị định 131của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Công an tỉnh báo cáo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở LĐTB&XH tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ LĐTB&XH xem xét, công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Hữu Đốn để kịp thời động viên gia đình” - công văn nêu.

Riêng trường hợp binh nhì Trần Văn Quỳnh, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh cũng sẽ được tỉnh đề nghị Thủ tướng tặng bằng khen khi có những hành động đẹp, nỗ lực sơ cứu bé trai 3 tuổi trong vụ cháy được camera ghi lại.

Ngày 2-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết sẽ trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho hai con của anh Nguyễn Hữu Đốn.