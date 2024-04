Vụ cô giáo ngồi lên người trẻ: 'Hành động không thể chấp nhận!' 24/04/2024 13:42

(PLO)- Sau sự việc cô giáo ngồi lên người trẻ gây phẫn nộ, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ có công văn chấn chỉnh gửi đến các trường mầm non trên địa bàn TP.HCM.

Trao đổi với PLO, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đã nắm thông tin về sự việc tại lớp mẫu giáo Tí Bo.

Cô giáo ngồi lên người trẻ gây phẫn nộ. Ảnh: CẮT TỪ CLIP

“Đây là hành động không thể chấp nhận đối với một giáo viên mầm non. Vấn đề này trong suốt thời gian qua, phòng quán triệt liên tục, nhắc nhở thường xuyên tuy nhiên vẫn vi phạm”- bà Điệp nhấn mạnh.

Trưởng phòng Giáo dục Mầm non chia sẻ, lớp mẫu giáo Tí Bo thuộc quản lý của địa phương do đó sự việc trên sẽ do địa phương xử lý theo chức trách nhiệm vụ.

“Trong chiều nay, tôi sẽ làm công văn chấn chỉnh về sự việc này gửi các trường trên địa bàn” - bà Điệp bày tỏ.

Trong thời gian qua, đối với nhóm mầm non độc lập, tư thục, Sở GD&ĐT TP.HCM có nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng đội ngũ. Hiện Sở cũng đang tổ chức các cuộc thi tài năng để họ có dịp thể hiện năng lực.

Trong đó, phần thi lý thuyết yêu cầu các thí sinh ôn lại chức năng nhiệm vụ cũng như đạo đức nhà giáo.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức đã yêu cầu đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo Tí Bo nơi xảy ra sự việc cô giáo ngồi lên người trẻ. Đồng thời, phòng cũng yêu cầu công an xác minh xử lý chủ nhóm lớp theo quy định pháp luật.

“Phòng GD&ĐT không chấp nhận hành vi bạo hành, sẽ xử lý nghiêm tất cả đơn vị có những trường hợp tương tự. Riêng trẻ của nhóm lớp sẽ được hỗ trợ chuyển chỗ học theo yêu cầu của phụ huynh” - ông Nguyên nhấn mạnh.

Trước đó như PLO đã đưa tin, sáng 24-4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip gây phẫn nộ.

Clip ghi lại cảnh một giờ học trong lớp, ở góc tường, một phụ nữ mặc áo đen ngồi lên người trẻ rồi nhét thức ăn vào miệng trẻ. Cô vừa ngồi, vừa đút, vừa nói với bé. Sự việc này xảy ra nhiều trẻ cùng chứng kiến.

Ở một đoạn clip khác, cô giáo này xô một bé nam vào góc, cũng mặc cho bé khóc, sợ hãi và đưa tay che đầu, chủ nhóm lớp dùng vật cứng trên bàn đập vào đầu trẻ, chỉ tay vào mặt và giơ tay doạ tát trẻ.