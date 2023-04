Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử: Nhà trường báo cáo Bộ GD&ĐT

(PLO)- Lãnh đạo Trường ĐH Vinh đang yêu cầu Trường THPT Chuyên rà soát, nắm bắt trung thực, khách quan các vấn đề liên quan để cùng gia đình học sinh và các cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc nữ sinh lớp 10 tự tử.

Hôm nay (18-4), Trường ĐH Vinh đã có văn bản báo cáo gửi Vụ Giáo dục chính trị và công tác HSSV (Bộ GD&ĐT), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Sở GD&ĐT, Công an tỉnh Nghệ An về nội dung dư luận thông tin nữ sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh tự vẫn.

Theo báo cáo, tối 15-4, Trường ĐH Vinh nhận được thông tin em NTYN là học sinh lớp 10A15 trường THPT Chuyên ĐH Vinh đã mất tại nhà riêng.

Đến 16-4, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Đại học Vinh tự vẫn do bị đánh hội đồng, ngược đãi và bị áp đảo tâm lý, kèm theo đó là clip học sinh đánh nhau, gây xôn xao dư luận.

Trong báo cáo cũng nêu, nhà trường rất đau buồn trước sự việc đáng tiếc này, nhà trường đã cử đại diện của Ban giám hiệu cùng Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, các thầy cô giáo, học sinh đến phúng viếng, đưa tiễn em N về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trường ĐH Vinh và Trường chuyên THPT Chuyên Đại học Vinh đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng gia đình học sinh, giáo viên chủ nhiệm, các học sinh... để tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc.

Còn về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Trường ĐH Vinh khẳng định bối cảnh trong đoạn clip không nằm trong khuôn viên nhà trường. Nữ sinh bị đánh trong clip không phải là em N, những người tham gia đánh cũng không phải là học sinh của trường THPT Chuyên Đại học Vinh.

Chiều 18-4, đại diện Trường ĐH Vinh cho biết thêm, Công an TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đã đến trường làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Trong những ngày qua, Trường ĐH Vinh, Trường THPT Chuyên, các lớp học sinh đã đến viếng, chia buồn, cảm thông sâu sắc với nỗi đau, mất mát của gia đình. Lãnh đạo Trường ĐH Vinh yêu cầu lãnh đạo Trường THPT Chuyên rà soát, nắm bắt trung thực, khách quan các vấn đề liên quan đến sự việc để cùng gia đình học sinh và các cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc đáng tiếc này”- ông Nguyễn Hồng Soa - Trưởng Phòng Công tác chính trị HSSV Trường ĐH Vinh - thông tin.

Như đã đưa tin, người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh bàng hoàng lo lắng và thương xót trước thông tin em N chết trong tư thế treo cổ ở nhà riêng vào đêm 15-4. Nhiều người lên tiếng, đề nghị làm rõ em N có phải là nạn nhân của bạo lực học đường.

ĐẮC LAM