Vụ sụt lún khu công nghiệp Nhân Cơ: Người của chủ đầu tư kiêm luôn giám sát thi công 05/11/2024 19:41

Chiều 5-11, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ sạt trượt nghiêm trọng xảy ra tại gói thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc (gói thầu 02XL); nằm trong dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ.

Ông thiết kế nói lỗi là của ông thi công

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thanh Hà, cựu Trưởng phòng thiết kế 1, Công ty CP đầu tư xây dựng Đường Việt (Đơn vị khảo sát, thiết kế gói thầu 02XL), cho rằng thời điểm khảo sát thực tế để xây dựng rồi lập bản vẽ để làm dự án không hề xuất hiện nước ngầm trong lòng đất. Nước ngầm này, nếu có như trong cáo trạng nêu là do thấm từ trên xuống.

Lỗi này là do đơn vị thi công. Thứ nhất là do nhà thầu sử dụng đất đắp không đạt yêu cầu. Bởi vì trong đất đắp có chứa đá tảng, đá côi và đã có ý kiến đến chủ đầu tư. Thứ hai là do đơn vị thi công không đạt độ chặt K90. Tức là đất đắp không được lu lèn đạt đến độ chặt K90 như bản vẽ thiết kế.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hà trong phiên tòa. Ảnh:VŨ LONG

Vẫn theo bị cáo Hà, từ khi bản vẽ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt, thi công cho đến trước thời điểm sạt trượt, công ty không nhận được bất cứ thông báo, phản ánh nào về các vấn đề phát sinh liên quan.

Trong khi đó, theo quy định khi xảy ra vấn đề gì, nhà thầu và các đơn vị liên quan phải báo cho đơn vị tư vấn để cùng bàn, kiểm tra và đưa ra giải pháp. Thực tế, trong tháng 11-2017 đã xảy ra sự cố sạt trượt công trình và có đơn vị bảo hiểm đã thực hiện.

Bị cáo Trần Quốc Đạt tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VŨ LONG

“Trong bản vẽ có chỉ định độ chặt K90 được sử dụng để làm cơ sở tính toán cả quá trình thiết kế. Chỉ tiêu cơ lý việc đắp đất trong quá trình thi công này phải được giám sát chặt chẽ. Quá trình thi công hiện trường hiện tại của dự án là không phù hợp theo quy định. Điều này dẫn đến không theo dõi được diễn biến của mức nước” – bị cáo Nguyễn Thanh Hà trả lời HĐXX.

Để người của chủ đầu tư làm đơn vị giám sát

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Hồ Sĩ Điệp, phó giám đốc Ban quản lý các dự án và đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông xác nhận là người chịu trách nhiệm chính tại gói thầu. Tuy nhiên, ông Điệp cho rằng chịu nhiều áp lực tiến độ nên đã không nắm được hết các sự việc, dẫn đến tin tưởng cấp dưới và ký xác nhận các văn bản liên quan.

Bị cáo Điệp lý giải việc sử dụng nhân lực của chủ đầu tư để làm đơn vị giám sát quá trình thi công do thời điểm này do Ban quản lý gặp khó khăn về kinh phí. Trong khi cán bộ lại thu nhập thấp. Thấy những người này có đủ trình độ, năng lực nên đưa vào giám sát tại công trình.

Bị cáo Đặng Thái Sơn trả lời câu hỏi của HĐXX. Ảnh: VŨ LONG

Cáo trạng xác định, bị cáo Hồ Sĩ Điệp được phân công đại diện ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên; ký các báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; nghiệm thu công tác khảo sát.

Chiều cùng ngày, HĐXX còn xét hỏi bị cáo Đặng Thái Sơn, cán bộ Phòng quản lý chất lượng công trình Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông; bị cáo Trần Quốc Đạt, Trưởng phòng dự án 1, Ban quản lý các dự án và đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông. Cả hai thừa nhận cáo trạng truy tố đúng tội.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, 23-12-2015, Ban quản lý các dự án và đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (chủ đầu tư) ban hành quyết định chỉ định liên danh ba nhà thầu thi công tại gói thầu 02XL.

Bị cáo Hồ Sĩ Điệp khai tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VŨ LONG

Liên danh các nhà thầu gồm Công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn (Công ty Thái Sơn, thuộc Bộ Quốc phòng), Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi (Công ty Cường Thịnh Thi, có trụ sở ở Ninh Bình), Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Dương Đạt Gia Lai (trụ sở ở Gia Lai). Tổng giá trị gói thầu là hơn 408 tỉ đồng.

Từ tháng 3-2015, chủ đầu tư đã thống nhất và các nhà thầu trên bắt đầu thi công các hạng mục ở gói thầu này.

Tuy nhiên, đến ngày 15-12-2015, bản thiết kế thi công của gói thầu 02XL mới được Sở Xây dựng Đắk Nông phê duyệt.