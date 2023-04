Vụ Trịnh Sướng: Bị cáo kêu oan, nói bị điều tra viên dọa

(PLO)- Tại tòa, nữ bị cáo kêu oan, cho rằng bị điều tra viên dọa không cho gặp luật sư và bắt học thuộc bản khai để làm việc với VKS…

Ngày 24-4, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên phúc thẩm vụ sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả) đối với Trịnh Sướng và các đồng phạm. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 28-4.

Nhiều đại diện doanh nghiệp vắng mặt

Vụ án này, VKSND tỉnh Đắk Nông kháng nghị đề nghị tăng hình phạt đối với một số bị cáo. Một số bị cáo kháng cáo, trong đó Trịnh Sướng kháng cáo xin giảm nhẹ, Nguyễn Thị Thu Hòa và Lưu Phạm Quốc Anh kháng cáo kêu oan…

Trước đó, phiên phúc thẩm đã hai lần phải hoãn với các lý do khác nhau. Lần thứ nhất vào giữa tháng 10-2022, phiên tòa tạm hoãn do có đơn của bị cáo Nguyễn Ngọc Quan (ngụ tỉnh Đắk Nông) về việc mình nhận tội thay cho hai người khác. Bị cáo này khai nhận tội thay cho ông Lê Minh Tâm (ngụ TP.HCM) và ông Nguyễn Hoàng Phúc (giám đốc Chi nhánh Công ty Tâm Quan tại Vĩnh Long). Do đó, HĐXX quyết định tạm hoãn để triệu tập hai người này.

Phiên phúc thẩm sau đó được mở lại vào ngày 13-2 nhưng cũng phải tạm dừng để triệu tập những đơn vị liên quan đến việc cung ứng dung môi, hóa chất có liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm lần này, những đại diện doanh nghiệp trên lại tiếp tục vắng mặt. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục phiên xét xử và sẽ triệu tập những doanh nghiệp này trong quá trình xét hỏi nếu thấy cần thiết.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hòa giữ nguyên kháng cáo kêu oan, cho rằng bị điều tra viên ép cung, dọa không cho gặp luật sư và bắt học thuộc bản khai để làm việc với VKS…

Bị cáo Hồ Thị Nhẫn (ngụ TP Gia Nghĩa) thì cho rằng bị cơ quan điều tra lấy cung vào ban đêm (lúc 20 giờ), theo luật thì không được phép hỏi cung vào thời điểm này. Luật sư bào chữa cho bị cáo này cho rằng thân chủ mình ngoài việc bị ép cung, còn bị tạm giữ từ ba đến bốn ngày nhưng không có lệnh tạm giữ…

Cáo trạng xác định Trịnh Sướng đã sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả, bán ra thị trường hơn 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỉ đồng.

Thu lợi bất chính hơn 151 tỉ đồng

Theo cáo trạng, quá trình sinh sống, kinh doanh tại địa bàn các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, TP.HCM, Đồng Nai và Đắk Nông, Trịnh Sướng và các đồng phạm biết được cách pha chế xăng giả.

Cụ thể, việc pha chế các loại dung môi naphtha, solmix, orgasol, BMSol white, BMSol petro với xăng chính hãng A95, A92 và E5 RON 92 và hóa chất tăng ron như toluel, MTBE, xylene, ethanol cùng hỗn hợp màu azo để tạo thành xăng A95, A92 và E5 RON 92 giả bán ra thị trường sẽ thu được lợi nhuận cao hơn buôn bán xăng dầu chính hãng.

Từ đầu năm 2017 đến cuối tháng 5-2019, Trịnh Sướng và Nguyễn Ngọc Quan, Đinh Chí Dũng mua dung môi, hóa chất pha trộn với xăng chính hãng tạo thành xăng giả A95, A92, E5 RON 92 bán ra thị trường.

Các bị cáo khác biết Trịnh Sướng và một số người làm xăng giả, cân đối hóa đơn, chứng từ, xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu giả ra thị trường cho các chủ doanh nghiệp nhưng vẫn giúp sức cho việc này. Ngoài Trịnh Sướng, các bị cáo khác cũng thu lợi bất chính từ hàng chục triệu đồng đến hàng tỉ đồng…

Đầu năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả trên.

Tòa sơ thẩm phạt Trịnh Sướng 12 năm tù Cuối tháng 12-2021, TAND tỉnh Đắk Nông xử sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Tòa tuyên phạt Trịnh Sướng 12 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Ngọc Quan bị tuyên phạt tám năm sáu tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Đinh Chí Dũng bảy năm sáu tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng; Lưu Văn Nguyện ba năm tù; Nguyễn Thị Thu Hòa năm năm sáu tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Phạm Hồng Quang năm năm ba tháng tù và 20 triệu đồng. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến sáu năm tù, một số bị cáo trong số này bị phạt tiền 20 triệu đồng.

