Vui lễ 30-4 kiểu mới tại 'trung tâm mới' The Global City 23/04/2024 07:34

(PLO)- Không cần tốn quá nhiều công sức chuẩn bị hay phải di chuyển vất vả, vui chơi và nghỉ lễ ngay tại TP.HCM sẽ khiến cho kỳ nghỉ lễ sắp tới của bạn và gia đình thêm phần thú vị, mới lạ. Tại trung tâm mới The Global City (phường An Phú, quận 2) có rất nhiều hoạt động đa dạng phù hợp cho mọi lứa tuổi thỏa thích vui chơi, trải nghiệm.

Chơi gì ở Trung tâm mới The Global City

Đây là một trong những nơi hiếm hoi trong trung tâm thành phố có sân chơi thoáng đãng, rộng lớn cho các bạn nhỏ thỏa thích khám giá thế giới xung quanh cùng những trò chơi vui nhộn, thú vị.

Các trò chơi hiện đại, vui nhộn cùng khu trò chơi vận động liên hoàn trong không gian City Park chính lãnh thổ dành riêng cho các bạn nhỏ.

Các du khách nhí cũng có cơ hội trải nghiệm các hoạt động lễ hội rực sắc, vui nhộn cùng hoạt động diễu hành carnival, các chú hề, nghệ sĩ xiếc; vui chơi cùng bong bóng xà phòng khổng lồ, hay đón nhận những bất ngờ đến từ những ảo thuật gia.

Du khách ưa mạo hiểm có thể trải nghiệm đường đua Go-kart tích hợp dài bậc nhất Đông Nam Á, bao gồm sân đua trong nhà dài 417 m và sân đua ngoài trời dài 923 m, với các loại xe điện, xe xăng hiện đại nhất, phù hợp với sở thích và trình độ của các tay đua.

Đến The Global City, các gia đình còn có thể phiêu lưu bất tận với hàng nghìn câu chuyện trong thế giới tương tác thực tế ảo, từ những chuyến phiêu lưu trong dải ngân hà và những không gian kỳ ảo, hóa thân thành những du hành gia trên những chiếc tàu vũ trụ, hay nhập vai thành những chiến binh dũng mãnh… Hiệu ứng kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và cảm giác rung lắc, xoay, mang đến những trải nghiệm độc đáo cho người chơi.

Không chỉ là nơi vui chơi, giải trí dành cho các bạn trẻ, tại đây còn có sân tập golf hiện đại rộng 6,3 ha với sân phát bóng kích thước 75 x 185m cùng 3 sân tập par 3 dành cho các phụ huynh thư giãn và vui cùng sở thích của mình

Khi ánh chiều hoàng hôn buông xuống, khu vực nhạc nước ngoài trời sẽ là điểm hẹn lý tưởng để cả nhà quây quần cùng nhau, thưởng thức những món ăn yêu thích, tiếp tục các hoạt động trải nghiệm trước khi đắm chìm cùng âm nhạc trong Lễ hội nhạc nước The Fountain Festival.

Khi ánh đèn tại Trung tâm mới bừng sáng, đó là lúc tất cả cư dân và du khách ở mọi lứa tuổi cùng nhau hòa mình vào âm nhạc, ánh sáng, vũ điệu của nước, tận hưởng ngày lễ trọn vẹn bên nhau

Cháy cùng những màn trình diễn sôi động từ những ngôi sao hàng đầu tại Lễ hội nhạc nước The Fountain Festival độc đáo tại khu nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á. Trong những ngày lễ, The Global City là nơi diễn ra các đêm nhạc đặc biệt theo chủ đề với sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng. Khán giả có thể mua vé trực tiếp tại The Global City hoặc trực tuyến tại Ticket Box.

Ngày 30-4, chương trình mang chủ đề Free Flow, với sự tham gia của Suboi, GDucky, Wean, Pháo, Hurrykng

Ngày 1-5, chương trình mang chủ đề Rock The Global với sự tham gia của Bức Tường, Microwave, Chillies, 7Uppercut, The Flob.

Cùng xem pháo hoa, tận hưởng và chia sẻ ngày lễ trọn vẹn thật mới cùng nhau tại Trung tâm mới The Global City

Những điều cần lưu ý Để có thể tận hưởng trọn vẹn khi đến vui chơi tại The Global City, cần bỏ túi những bí kíp sau: - Trang phục thoải mái kèm các phụ kiện như nón, túi để tạo dáng thật đẹp - Có thể mang theo khăn trải, diều và thỏa thích vui chơi - Nếu muốn chơi đua xe Go-kart bạn nên đăng ký suất chơi sớm và mang theo bằng lái B1 để có thể lái ngay xe xăng trên đường đua ngoài trời.

- Xem thông tin các ngôi sao tham gia The Fountain Festival và mua sẵn vé để cháy hết mình cùng âm nhạc và nghệ sĩ yêu thích tại đây hoặc trực tiếp tại The Global City, phường An Phú, quận 2, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Đường đi

Địa chỉ: Trung tâm mới The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp, , phường An Phú, quận 2