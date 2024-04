Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp tuyên truyền pháp luật cho bà con 19/04/2024 17:46

Chiều 19-4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đơn vị vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân. Ảnh: KHÁNH NHÂN

Theo đó, từ ngày 15-4 đến ngày 19-4, đoàn đã tuyên truyền các Nghị định mới về lĩnh vực thủy sản sẽ có hiệu lực trong tháng 5-2024.

Đó là Nghị định số 37/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định số 38/2024 thay thế Nghị định 42/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Theo các Nghị định mới này, một số hành vi vi phạm sẽ có khung xử phạt cao hơn Nghị định trước đó, đặc biệt là đối với hành vi liên quan đến thiết bị giám sát hành trình.

Qua tham gia buổi tuyên truyền và ký cam kết không vi phạm về khai thác hải sản, ông Phan Thành Nhân, chủ tàu cá chia sẻ những buổi tuyên truyền như thế này rất có ý nghĩa đối với những người làm nghề khai thác hải sản trên biển như ông.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao 600 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ảnh: KHÁNH NHÂN

“Những quy định này tôi sẽ lưu ý và phổ biến lại cho các thuyền viên cùng bà con ngư dân khác biết để khai thác đúng và không tiếp tay cho các hành vi vi phạm trong khai thác hải sản" - ông Nhân bày tỏ.

Dịp này, đoàn đã tặng 60 phần quà, trao 600 lá cờ Tổ quốc và phát hơn 2.100 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền cho bà con ngư dân các xã Nam Du và An Sơn (huyện Kiên Hải), Nam Thái (huyện An Biên), Bình An (huyện Châu Thành); phường Vĩnh Thanh Vân và An Hoà (TP Rạch Giá).