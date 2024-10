Vườn thú Mỹ Quỳnh thông báo hết dịch cúm A/H5N1 21/10/2024 18:18

(PLO)- Vườn thú Mỹ Quỳnh, Long An đã có công văn thông báo hết dịch cúm A/H5N1 và đón khách thăm quan bình thường.

Chiều ngày 21-10, Sở NN&PTNT tỉnh Long An cho biết Công ty Cổ phần Vườn thú Mỹ Quỳnh đã có thông báo gởi đến sở về việc hết dịch cúm A/H5N1 tại vườn thú.

Theo đó, văn bản nêu rõ kể từ thời điểm con hổ chết cuối cùng từ ngày 15-9, đến nay Vườn thú Mỹ Quỳnh không có bất kỳ cá thể động vật nào chết. Tất cả các động vật đang nuôi tại vườn thú đều khỏe mạnh.

Vườn thú Mỹ Quỳnh thông báo hết dịch cúm A/H5N1. Ảnh: HD

Vườn thú Mỹ Quỳnh cũng đã thường xuyên tiêu độc khử trùng hằng ngày. Hiện tại, vườn thú không có sự lây nhiễm cúm A/H5N1 sang các loài động vật khác, không có sự lây nhiễm sang người.

Đến nay, đã hết thời gian 21 ngày cách ly, theo dõi đối với cá thể động vật chết cuối cùng, do đó để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, yên tâm cho du khách đến Vườn thú Mỹ Quỳnh tham quan, vui chơi giải trí, công ty đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh Long An, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Long An thông báo về việc hết dịch cúm A/H5N1.

Vườn thú Mỹ Quỳnh hoạt động trở lại bình thường sau khi công bố hết dịch cúm A/H5N1. Ảnh: HD

Trước đó, từ tháng 8 đến 16-9, tại Vườn thú Mỹ Quỳnh có 27 hổ và 3 sư tử chết (trong đó 3 con mua của Khu du lịch Vườn Xoài, không có giấy kiểm dịch động vật khi chuyển ra khỏi Đồng Nai).

Ban đầu, cơ quan chức năng nghi các con vật ngộ độc thức ăn, song sau đó xét nghiệm trên mẫu bệnh phẩm của loài hổ được lấy vào ngày 16-8 tại Công ty cổ phần Vườn thú Mỹ Quỳnh cho kết quả dương tính virus cúm A/H5N1.