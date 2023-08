West Ham – Chelsea: 3 điểm đầu tiên

(PLO)- Hành quân làm khách trên sân Olympic của West Ham ở vòng 2 Premier League, thầy trò HLV Mauricio Pochettino quyết tâm mang về 3 điểm đầu tiên ở mùa giải mới.

Chelsea vừa có khởi đầu khá thuận lợi khi có 1 điểm trước Liverpool ở trận đấu mở màn Premier League. Trong trận đấu này, xét về các thông số thì Chelsea vượt trội so với chủ sân Anfield, tuy nhiên may mắn vẫn chưa đến với The Blue.

Theo thông tin từ lãnh đạo Chelsea thì nhiều khả năng tân binh đắt giá nhất lịch sử Premier League là Moises Caicedo sẽ ra mắt trong trận đấu này. Đây sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa Chelsea, giúp khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công thuận lợi hơn. Với một cầu thủ có thể lực và kỹ thuật như Caicedo sẽ rất phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công mà HLV Pochettino đã xây dựng nhiều năm qua ở các CLB khác nhau.

Hành quân làm khách trên sân Olympic là một thử thách không dễ dàng cho Chelsea, đoàn quân của HLV David Moyes đã có trận ra quân được cho là thành công khi cầm hòa Bournemouth với tỷ số 1-1.

The Blue sẽ phải làm rất nhiều để có thể cạnh tranh với các ông lớn top đầu, mùa hè vừa qua, Chelsea mang về nhiều tân binh chất lượng, ngoài Caicedo thì những tân binh Angelo, Lesley Ugochukwu, Nicolas Jackson, Axel Disasi, Christopher Nkunku đủ đảm bảo cho HLV Pochettino xoay tua và cạnh tranh sòng phẳng với Man City, Arsenal hay MU.

Điều đáng nói đối với Chelsea lúc này chính tìm ra một tiền đạo mũi nhọn, ở trận ra quân, Nicolas Jackson đã có màn thể hiện không quá tệ, tiền đạo 22 tuổi này có thể lực và kỹ thuật nhưng khả năng tận dụng và nhạy bén trong các pha chạy chỗ chưa được thể hiện.

Về phía chủ nhà West Ham, với việc để Declan Rice ra đi trong mùa hè vừa qua đã làm cho CĐV West Ham không hài lòng, tiền vệ người Anh này có vai trò vô cùng quan trọng trong đội hình của HLV David Moyes, mất đi Declan Rice tuyến giữa West Ham trở nên vô hại và không còn thấy các pha lên bóng tốc độ.

Với phong độ hiện tại, West Ham rất khó giữ lại điểm trên sân nhà Olympic trước một Chelsea đang hừng hực khí thế. Xét về thành tích đối đầu thì Chelsea có phần lợi thế, cụ thể, trong 5 trận đối đầu gần nhất thì Chelsea thắng 3, thua 2.

Lực lượng hiện tại của hai đội, West Ham chào đón sự trở lại của Lucas Paqueta, còn Chelsea vẫn tiếp tục thiếu vắng Recce James, Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Benoit Badiashile do chấn thương. Tuy nhiên, Chelsea mua sắm mạnh tay vào mùa hè nên việc thiếu các cầu thủ này không ảnh hưởng quá lớn đến đội hình của đội bóng.

Trận đấu giữa West Ham – Chelsea sẽ được diễn ra vào lúc 22h30 ngày hôm nay 20-8.

Dự đoán tỷ số: Chelsea thắng 2-1.

HỮU VŨ