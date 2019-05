Ban Quản lý ĐHQG TP.HCM nói về quy định thu tiền mới ở KTX

Theo các sinh viên này, quy định có một số thay đổi so với những năm trước về thời gian thu tiền theo mỗi năm học (11 tháng) và việc hoàn trả tiền ở khi sinh viên trả phòng trước thời hạn.



Trước đó, vào ngày 29-5, Trung tâm Quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM đã thông báo trên fanpage của KTX về việc thu tiền ở KTX năm học 2019-2020. Theo thông báo, về thời gian thu tiền KTX sẽ thu theo năm học (11 tháng) từ 1-8-2019 đến 30-6-2020 thay vì đóng theo học kỳ (5 tháng) như trước.

Về việc hoàn trả tiền ở khi sinh viên trả phòng trước thời hạn, KTX sẽ không hoàn trả trừ các trường hợp sinh viên đã tốt nghiệp, đi du học, sinh viên thôi học hoặc hoặc lý do cá nhân (có quyết định của cơ sở đào tạo), chuyển cơ sở và các lý do chính đáng khác.



Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sau khi đọc thông báo, nhiều sinh viên đã bức xúc, phản hồi ngay dưới bài đăng của Trung tâm quản lý KTX, chia sẻ thông báo, thậm chí trực tiếp nhắn tin cho Ban Quản lý KTX để trình bày ý kiến.

Sinh viên Nguyễn Quế Anh (Đại học KHXH & NV TP.HCM) cho biết: “Mình thấy việc KTX thu tiền một lần 11 tháng như vậy là không hợp lý. Nhiều bạn mới đóng học phí số tiền cũng khá lớn, giờ phải trả thêm 11 tháng phí KTX thì sẽ gây khó khăn cho sinh viên vì không phải bạn nào cũng có đủ kinh tế để chi trả một lần. Mình hy vọng Ban quản lý KTX nên xem xét lại”.

Sinh viên Nguyễn Văn Quý (Đại học KHTN TP.HCM) nêu ý kiến: “Về việc đưa ra điều kiện để hoàn trả lại tiền khi ra trước thời hạn, phía KTX đưa ra nhiều lý do khác nhau nhưng mình không biết thủ tục hoàn trả tiền có phức tạp không. Trong điều kiện để hoàn trả tiền có nêu “cần có lý do chính đáng” mới hoàn trả tiền, mình cũng chưa rõ cụ thể lý do như thế nào mới được gọi là chính đáng. Vì vậy mình mong muốn Ban Quản lý KTX giải đáp rõ hơn”.



Ký túc xá có diện tích 42,08 ha, đáp ứng khoảng 50.000 chỗ ở cho sinh viên.

Trước những ý kiến và thắc mắc của sinh viên, sáng 31-5, Trung tâm Quản lý KTX đã đăng thêm một số thông tin nhằm giải thích cụ thể về thông báo đã đăng.

Theo đó, việc thu tiền KTX theo năm học là căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước về thời gian ở phải tối thiểu là một năm. KTX thu tiền theo năm học cũng là thời gian ở tối thiểu của sinh viên theo quy định. Đối với sinh viên ở ổn định trong KTX thì điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các em rất nhiều. Trường hợp các em có khó khăn về tài chính, khi nộp một lần có thể liên hệ trực tiếp với trưởng nhà để được hướng dẫn hỗ trợ.

Đối với sinh viên năm cuối, sắp kết thúc năm học, chuyển cơ sở học hoặc có kế hoạch ở KTX không đủ năm thì có thể đăng ký trước với trưởng nhà/hành chính cụm nhà đóng tiền một học kỳ và sắp xếp ở theo nhóm cùng thời hạn.



Thông báo mới của KTX để giải thích về việc thay đổi quy định thu tiền. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý KTX, ĐHQG TP.HCM, cho biết thêm: "Đối với điều kiện để hoàn trả lại tiền khi ra trước thời hạn, các bạn sinh phải xác định rõ lý do như: không ở hết năm, chuyển cơ sở, thực tập hay tốt nghiệp… trước khi quyết định đăng ký ở KTX. Những lý do này các bạn có thể xác định trước, điều này không chỉ tốt với các bạn mà còn tốt cho các bạn sinh viên khác. Nếu các bạn muốn đăng kí vào ở nhưng phòng lại đang có các bạn khác đăng kí, điều này cũng sẽ là khó khăn cho họ”.

Cũng theo ông Thủy, trong tuần tới Ban Quản lý KTX sẽ gặp, trao đổi và hướng dẫn trực tiếp cho các sinh viên khó khăn để hiểu và thực hiện. Những sinh viên thực sự có nhu cầu sẽ được tạo điều kiện làm việc tại nơi ở và nhận các quỹ hỗ trợ từ KTX và doanh nghiệp.